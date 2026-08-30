La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada

El último dispositivo especial del verano finalizará la medianoche del lunes 31, unos días en los que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera.

Los viajes de retorno se producirán de manera escalonada y coincidirán con los de salida de los que se van de vacaciones en septiembre, con los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos y con los que acudan al Gran Premio de Aragón de MotoGP, ha informado la DGT en un comunicado.

Con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos, fechas y horas.

Tráfico recuerda a los conductores que la velocidad excesiva y las maniobras antirreglamentarias solo incrementan el riesgo de sufrir un siniestro y que lo verdaderamente importante es siempre llegar a casa.

Pide estar descansado al comenzar el viaje, no conducir nunca bajo los efectos del alcohol o de las drogas, respetar en todo momento las normas de tráfico y evitar las distracciones al volante, así como informarse del estado de las carreteras a través de todos los canales de comunicación disponibles.

De hecho, efectivos de Policía y Guardia civil realizan durante estos días controles en distintos puntos de la geografía nacional de alcohol y drogas. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil continuarán realizando pruebas de alcohol y drogas a cualquier hora del día y en cualquier carretera, con el objetivo de disuadir a los conductores de ponerse al volante después de haber consumido estas sustancias.

Esta vigilancia cobra especial importancia durante los meses de verano, periodo en el que aumentan los desplazamientos por carretera y se multiplican las celebraciones y fiestas populares en numerosos municipios.

Como en campañas anteriores, ha sido esencial la colaboración de las Policías locales y autonómicas, que ha permitido ampliar los controles tanto en vías urbanas como interurbanas, con resultados que deberán sumarse una vez finalice su procesamiento.

Conducir con presencia de drogas en el organismo conlleva una multa administrativa de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carné de conducir, según la Ley de Tráfico. Esta sanción se aplica por la simple presencia en saliva, independientemente de la cantidad o de si afectaba a la conducción.

Por ejemplo, entre los días 13 y 19 de este mes de julio, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han llevado a cabo una nueva campaña de vigilancia y control del consumo de alcohol y otras drogas en la conducción. Durante esos siete días, se realizaron 218.949 pruebas de alcohol y drogas, de las que 4.094 dieron un resultado positivo: 2.259 en alcohol y 1.835 en drogas. Esto supone que 585 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol o drogas.