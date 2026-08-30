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Multado con 200 euros en la vuelta de vacaciones por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Un error que muchos cometen a la hora de viajar o, incluso, ir a la compra o hacer un recado

Multado con 200 euros en la vuelta de vacaciones por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Multado con 200 euros en la vuelta de vacaciones por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia

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Manuel Riu

El último dispositivo especial del verano finalizará la medianoche del lunes 31, unos días en los que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera.

Los viajes de retorno se producirán de manera escalonada y coincidirán con los de salida de los que se van de vacaciones en septiembre, con los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos y con los que acudan al Gran Premio de Aragón de MotoGP, ha informado la DGT en un comunicado.

En este último operativo del verano, Tráfico ha establecido medidas de regulación, ordenación y vigilancia para las que cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos como radares fijos y móviles, helicópteros Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motos camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad y el respeto al resto de normas.

A la hora de viajar o de ir a la compra es habitual llevar el bolso bolsas en lugares del coche que no son el maletero por cuestión de espacio. Pero también hay gestos habituales que pueden resultar motivo de sanción y pillar por sorpresa al conductor.

Muchas personas cuando hacen la compra en su supermercado de confianza suelen dejar las bolsas en la parte trasera o en el asiento del copiloto. La realidad es que esta acción, muchas veces realizada por las prisas o por costumbre, es perfectamente sancionable.

De hecho, en una época de desplazamientos o de viajes de fin de semana, muchas personas según llegan a su destino primero pasan por el súper para quitárselo de encima cuanto antes. Por ello, como llevan el maletero lleno, no queda otra que llevar las bolsas en el interior. Desde la DGT se deja bien claro que llevar cualquier objeto suelto en el interior del coche es muy peligroso, tanto para el conductor como para los ocupantes. Así pues, este organismo recomienda que no se deben llevar objetos sueltos en el coche por razones de seguridad, ya que estos pueden convertirse en proyectiles peligrosos en caso de un frenazo brusco, maniobra de emergencia o accidente.

Algunas razones principales de todo esto son el riesgo de lesiones debido a que los objetos sueltos dentro del vehículo pueden salir despedidos a gran velocidad. Además, los objetos sueltos pueden distraer al conductor si comienzan a moverse o hacer ruido mientras se conduce. Esta distracción puede ser suficiente para que el conductor pierda la concentración y provoque un accidente.

Si un objeto suelto cae bajo los pedales o se mueve en la cabina, puede interferir con los controles del vehículo. Por ejemplo, un objeto que se desplace bajo el pedal de freno podría impedir que el conductor lo accione adecuadamente en una situación de emergencia.Cabe mencionar que no solo se sanciona por las bolsas de la compra, sino que también pueden ser paquetes o semejantes. Así pues, desde la DGT se estipulan una serie de sanciones en cuanto a este ámbito.

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Primero, se debe destacar que esta infracción queda estipulada en el Reglamento General de Circulación, más concretamente en el artículo 14. Por ello, si los objetos no van bien sujetos en el interior del vehículo, la multa puede ascender hasta los 200 euros. También se sancionará con este mismo importe si esos objetos comprometen a la estabilidad del coche, algo que de hecho está estipulado concretamente en ese artículo 14. Por otra parte, existe una sanción de 80 euros por manipular o recolocar algún objeto dentro del vehículo. No obstante, esta sanción no aparece como tal en el Reglamento General de Circulación, pero si que es interpretable por los agentes de tráfico. Al igual que con el calzado, si los agentes consideran que este acto puede ser perjudicial para la seguridad, te llevarás una multa.

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