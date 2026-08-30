Solo queda un mes para que los conductores compren el elemento de seguridad para conducir y la obligatoriedad de ciruclar a 30 kilómetros por horas: mutlas de 200 euros

El último dispositivo especial del verano finalizará la medianoche del lunes 31, unos días en los que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera.

Los viajes de retorno se producirán de manera escalonada y coincidirán con los de salida de los que se van de vacaciones en septiembre, con los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos y con los que acudan al Gran Premio de Aragón de MotoGP, ha informado la DGT en un comunicado.

Después, llegará septiembre y con él la vuelt a la rutina, al trabajo, las clases... Pero, mucho ojo a los motoristas, porqué tendrán un mes para adaptarse a la nueva norma. La actualización del Reglamento General de Circulación de la DGT, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, supondrá, entre otras medidas, un cambio en la indumentaria de los usuarios de las motocicletas: se acabaron las chanclas o sandalias y será necesario el uso de guantes de protección.

De la nueva normativa, aplicable tanto a los pilotos como a los pasajeros de motocicletas y ciclomotores, y destinada a incrementar la seguridad de los viajeros, destaca la obligatoriedad de los guantes de protección en vías interurbanas, hasta ahora un complemento opcional, pero de uso habitual en carretera y en época invernal para evitar el frío y el viento.

Será el fin, además, de una imagen típica del verano, la de esos motoristas que de camino a la playa o mientras circulan por la calurosa ciudad lucen chancletas o sandalias en los pies.

La nueva normativa regula por primera vez esta cuestión: llevar calzado cerrado será obligatorio en cualquier vía y el incumplimiento de esta medida, igual que la de los guantes de protección, conllevará sanciones de 200 euros. Entre las nuevas medidas, aprobadas por real decreto el pasado 24 de junio, está el uso del casco homologado, que deja fuera de la legislación aquellos que tengan tan sólo un certificado de calidad.

No obstante, los motoristas tendrán un año de prórroga para asegurarse de que sus accesorios lo estén, pues este artículo entrará en vigor el 1 de octubre del 2027, y a partir de esa fecha todos los guantes de protección deberán ser siempre homologados.

La normativa, informa la DGT, es reflejo del cambio de perspectiva que caracteriza la política de tráfico en los últimos veinte años, en la que se ha pasado "de un enfoque centrado en la carretera y en el vehículo a otro que lo hace en las personas y los entornos urbanos".

Por ello, las modificaciones del reglamento tienen el objetivo primordial de "mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía", categoría que engloba a aquellos que tienen mayor riesgo de sufrir lesiones en caso de accidente: peatones, ciclistas y motoristas.

El único cambio respecto a las motocicletas que no tiene que ver con la seguridad de los conductores y pasajeros es la autorización para circular por el arcén derecho en casos de congestión del tráfico, sin superar, en ningún caso, los 30 kilómetros por hora y sólo en tramos debidamente señalizados.