Cambios en las matriculas de los coches a partir del 1 de septiembre de 2026: la novedad que aparece en las placas
Un añadido completamente nuevo a las placas de identificación de los vehículos en España
Agosto llega a su fin y en tan solo unas horas ya estaremos en septiembre, un mes que suele ser sinónimo de adiós a las vacaciones, vuelta al trabajo, a las clases y, en definitiva, a la rutina.
Son muchos los cambios que se producen en estos días, incluida la llegada del otoño y el adiós al calor del verano. Pero, también viene un cambio anecdótico respecto a las matriculas de los coches.
Es muy típico que los conductores se vayan fijando en ellas mientras van al volante, ya que dicen más cosas de un coche de lo que pueda parecer. De hecho, las letras de una matrícula te permiten saber lo nuevo o no que es el coche. Además, las matrículas más antiguas también permiten saber la procedencia, ya que antes se incluían las letras de la provincia donde fue matriculado, como por ejemplo la letra M de Madrid o AB para Albacete En España existen una serie de matrículas que están prohibidas o tienen restricciones para evitar confusiones y ofensas. Por ejemplo, están prohibidas las combinaciones de letras que puedan formar palabras malsonantes y aquellas letras que sean fácilmente confundibles con otros números o letras.
Así pues, las combinaciones como “PUT”, “CUL” o “KAK” y similares están excluidas. También hay algunas letras restringidas como la ‘Ñ’ o la ‘Q’ porque se pueden confundir muy fácilmente con las letras N y O, respectivamente. El primer coche que se matriculó en España fue hace ya más de 124 años, más concretamente en el año 1900 y en las Islas Baleares, según la DGT. Desde entonces las cosas han cambiado mucho y más de un siglo después, a viernes 14 de junio, el último coche de España incluye ya las letras MSD. No obstante, son datos que se actualizan a diario, ya que la compra de coches se hace todos los días. El hecho de excluir las vocales responde a la intención de la DGT de evitar combinaciones malsonantes o acrósticos como ETA, FBI, ANO o PIS, entre otros muchos. Asimismo, de esta manera, se evitan combinaciones que dan lugar a nombres propios como EVA o ANA.
Este septiembre veremos vehículos con matrículas de NSD a NSG. Así, a medida que el mes vaya avanzando, la combinación progresará a lo largo de las series NSH, NSJ y NSK, para terminar con NSM y NSN.
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