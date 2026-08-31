Luz verde al nuevo papel obligatorio para conducir con multas de 800 euros: la Guardia extrema la vigilancia e inmoviliza el vehículo

Los patinetes se han convertido en uno de los vehículos preferidos por muchos usuarios, por encima de la bicicleta o, incluso, las motos o el transporte público. Y es que esta forma de desplazar resulta de lo más cómodo, dado a que estos vehículos de movilidad personal (VMP) son ligeros, fáciles de guardar y pueden alcanzar velocidades máxima de 25 kilómetros por hora.

Eso, sí, debido a su proliferación por las carreteras urbanas, la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha visto obligada a emitir una serie de regulaciones obligatorias para el control de estos VMP y garantizar la seguridad de sus conductores y el resto de usuarios de la vía.

Como explican desde RACE, en 2026, tener un patinete eléctrico ya no es solo cuestión de cargar la batería y salir a la calle. La normativa vigente establece que los vehículos de movilidad personal deben cumplir determinados requisitos técnicos, estar correctamente identificados y contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil, tras la entrada en vigor de la Ley 5/2025, de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que amplía esta obligación a determinados vehículos personales ligeros como los patinetes eléctricos. A partir de 2027, solo podrán circular los VMP que cuenten con la certificación correspondiente. Quien quiera adelantarse puede solicitar una certificación extraordinaria en un laboratorio autorizado, aunque no siempre será viable dependiendo de las características técnicas del vehículo.

La ausencia de seguro no es un mero trámite pendiente: constituye infracción. Según la información difundida por la DGT tras la entrada en vigor del nuevo sistema, carecer del seguro obligatorio puede conllevar multas que oscilan aproximadamente entre los 202 y los 610 euros. Si el vehículo está circulando sin seguro en vigor, la sanción puede situarse en una horquilla superior, entre 250 y 800 euros, en función de cómo se califique el vehículo y las circunstancias del caso.

Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, una modificación del Reglamento General de Circulación para mejorar la protección de los usuarios vulnerables en la vía y que fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal, entre otras medidas.

Sobre los vehículos de movilidad personal en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. En el caso de personas que realizan su actividad profesional en estos vehículos, el reflectante será obligatorio usarlo en todo momento. Ambas son una infracción grave con sanción económica de 200 euros.

Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos. Por otro lado, se permite su circulación fuera de la ciudad por vías segregadas de vehículos de motor como vías ciclistas o carriles bicis.