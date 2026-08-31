La multa de 500 a 900 euros que llegará a los conductores tras encarecerse el 1 de septiembre la gasolina por la decisión del Gobierno: la Guardia civil extrema la vigilancia

La rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro este martes, 1 de septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes, debido a la fuerte subida del precio de este combustible en el mes de julio.

El detalle del IPC de julio confirmó que la subclase del gasóleo registró una subida interanual de precios del 15,7% el mes pasado, por encima del umbral del 15% previsto en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán.

Al superarse ese umbral, se activa de forma automática la cláusula de salvaguarda incluida en el plan de respuesta anticrisis, por lo que la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro desde el martes que viene.

El precio de los carburantes ha encadenado esta semana su octava subida consecutiva, con lo que suma ya un encarecimiento de hasta casi el 24% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio, tocando así máximos del verano en plena operación retorno de agosto.

En concreto, el precio medio del litro del gasóleo, se ha incrementado esta semana un 1,8% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,861 euros, consolidándose en niveles máximos desde mediados de abril.

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,723 euros, tras encarecerse un 1,55% con respecto a la semana pasada, tocando máximos desde marzo, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

Con estas nuevos subidas, el precio del diésel acumula un encarecimiento de más del 23,7%, mientras que el de la gasolina suma una subida del 19,8%.

La variación de los precios de la gasolina puede suponer un quebradero de cabeza para los conductores, especialmente ahora que llegan las vacaciones de verano y se prevén millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país. Un hecho que podría tentar a algunas personas a considerar la tentación de abastecerse de combustible y marcharse sin pagar. Un delito que no sale gratis y sobre el que la Guardia Civil ha puesto ahora su vigilancia y contra el que se lucha, por ejemplo, poniendo cámaras de vigilancia en las gasolineras. Pero, ¿qué supone este delito? Los expertos de RACE explican que cuando la cantidad adeudada es inferior a 400 euros, se considera un delito leve de estafa mientras que, si excede esa cantidad, el delito se convierte en grave y las penas aumentan, según lo estipulado en el artículo 248 del Código Penal. Esto se aplicará incluso en el caso de que el impago se produzca por un despiste accidental (es decir, que el conductor no se dé cuenta de que no ha pagado, se monte en su coche y se vaya).

En el primero de los supuestos, el infractor estará obligado a pagar una multa diaria, que generalmente oscila alrededor de los 10 euros (aunque el monto puede variar a discreción del juez), durante un período de uno a tres meses, además de cubrir los costos procesales y tener que abonar la cantidad pendiente en la gasolinera. Por lo que la sanción total puede ir de 300 euros hasta 900.