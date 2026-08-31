Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia

El último dispositivo especial del verano finalizará la medianoche del lunes 31, unos días en los que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera.

Los viajes de retorno se producirán de manera escalonada y coincidirán con los de salida de los que se van de vacaciones en septiembre y con los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos.

La DGT refuerza en las campañas de 'operación retorno' con controles de velocidad que se suman a los radares ya instalados por las diferentes carreteras de nuestro país. La vuelta del verano está provocando tráfico muy intenso en los accesos y salidas de Madrid y en carreteras de Ávila, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía, en algunos casos debido a accidentes que están complicando aún más la circulación, informa la Dirección General de Tráfico este lunes.

En Madrid, los principales problemas de tráfico se localizan en la salida por la A-2, Torrejón de Ardoz, por la A-3, en Rivas, y A-4, en Butarque, y en la entrada a la capital por la A-1, en Las Tablas; y la A-2, a su paso por Meco.

La DGT pide "especial precaución" en Ávila, en la A-6, a la altura de Arévalo sentido Madrid; en la entrada a Valencia por la V-31, en Silla; así como en Málaga, en la A-7, en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos; y en Cádiz en la A-7, en Guadacorte hacia Algeciras.

Conducir con las altas temperaturas puede suponer un problema, sobre todo si estamos en un atasco. Tal y como explican los expertos de RACE, apoyar el codo en la ventanilla es una postura habitual, especialmente durante los meses de calor. Sin embargo, sacar el brazo no está prohibido de forma automática: puede convertirse en una infracción cuando limita tus movimientos, reduce el control del vehículo o afecta a la seguridad de la conducción.

Por tanto, una multa por sacar el brazo por la ventanilla no se impone únicamente por la posición del brazo. Los agentes deben valorar las circunstancias concretas y comprobar si esa postura te impedía reaccionar correctamente ante un imprevisto. La propia DGT aclara que estas conductas solo son sancionables cuando interfieren en el control del vehículo o generan peligro.

El Reglamento General de Circulación no contiene una frase que prohíba expresamente apoyar el codo o llevar una mano fuera del vehículo. El artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación obliga al conductor a mantener su libertad de movimientos, el campo de visión y la atención permanente. También indica que debe cuidar especialmente su posición para garantizar su propia seguridad y la de los demás usuarios.

La Ley de Tráfico recoge una obligación equivalente en su artículo 13: debes estar en todo momento en condiciones de controlar el coche y mantener una postura adecuada.

Llevar el brazo ligeramente apoyado durante unos segundos no tiene necesariamente las mismas consecuencias que conducir de forma continuada con el codo y buena parte del brazo fuera. Respecto a la sanción, la cuantía dependerá del precepto que figure en la denuncia y de cómo se hayan descrito los hechos. Hasta 100 euros cuando la postura afecta al control del vehículo o impide mantener una posición adecuada al volante. 200 euros cuando llevar el brazo o la mano fuera genera un riesgo concreto para la seguridad vial.