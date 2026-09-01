La multa de 500 euros e inmovilización de vehículos que van a recibir cientos de conductores por lo ocurrido entre el 1 de enero y el 28 de agosto de 2026: la Guardia civil extrema la vigilancia

La Guardia Urbana de L'Hospitalet ha requisado 502 vehículos de movilidad personal entre el 1 de enero y el 28 de agosto de este 2026, cifra que supone un 47,6 % más que en todo 2025, cuando faltan cuatro meses para acabar el año.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, con los cuatro vehículos retirados el pasado viernes, 28 de agosto, el balance acumulado se eleva hasta los 502 vehículos de movilidad personal (VMP), 162 vehículos más que en todo 2025.

El aumento de las actuaciones coincide con la intensificación de los dispositivos policiales y de los controles específicos sobre los vehículos de movilidad personal que se despliegan a diferentes puntos de la ciudad.

El Ayuntamiento de L'Hospitalet ha señalado que los controles adquirirán todavía más relevancia a partir del 1 de octubre de 2026, cuando entrará en vigor la reforma del Reglamento general de circulación, que establece un marco estatal más concreto para los patinetes.

En L'Hospitalet, además de los controles de VMP que se llevan a cabo en el marco de los dispositivos policiales Kanpai y Bastió, la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra mantienen activo el dispositivo Nimbus, centrado específicamente en el control de los patinetes eléctricos en la ciudad.

Nimbus permite intensificar la detección de vehículos manipulados, patinetes que incumplen las condiciones legales de circulación y otras conductas que pueden comportar un riesgo para la seguridad viaria.

El control de los patinetes eléctricos forma parte de las actuaciones de prevención de la delincuencia, puesto que en muchas ocasiones estos vehículos son utilizados para facilitar la comisión de delitos contra el patrimonio, especialmente tirones, robos y fugas rápidas después de los hechos.

Además, los controles permiten detectar y retirar de la vía pública los VMP que incumplen la normativa o pueden representar un riesgo para la seguridad viaria.

Entre los motivos por los que se han requisado estos VPM están circular con vehículos manipulados para aumentar las prestaciones, la carencia de los requisitos obligatorios para circular u otros incumplimientos graves de la normativa.

Los vehículos requisados por estos motivos son trasladados al depósito municipal, donde permanecen hasta que sus titulares regularizan la situación de acuerdo con la normativa vigente o, si no se produce esta regularización, son destruidos.

Cabe recordar que circular con un patinete eléctrico manipulado para superar los 25 km/h conlleva una multa de 500 euros, además de la inmovilización y retirada del vehículo.