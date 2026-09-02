Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, poner correctamente la baliza v-16, pero no sacar la botella del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano

Ya estamos en septiembre, lo que supone la vuelta al cole, al trabajo y, en definitiva, a la rutina. Atrás quedan para muchos las vacaciones del verano y el tiempo de desconectar. De hecho, la Dirección Generalde Tráfico (DGT) dio por finalizado el pasado lunes el dispositivo especial de vuelta de vacaciones.

Con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se insolaron carriles reversibles y adicionales, se paralizaron las obras en las carreteras, se limita la celebración de pruebas deportivas y otros eventos y se restringió la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos, fechas y horas.

Pese a la finalización de la Operación Retorno, Tráfico recuerda a los conductores que la velocidad excesiva y las maniobras antirreglamentarias solo incrementan el riesgo de sufrir un siniestro y que lo verdaderamente importante es siempre llegar a casa.

Pide estar descansado al comenzar el viaje, no conducir n nca bajo los efectos del alcohol o de las drogas, respetar en todo momento las normas de tráfico y evitar las distracciones al volante, así como informarse del estado de las carreteras a través de todos los canales de comunicación disponibles.

De hecho, son muchos los vehículos que continúan viajando estos días, dado que septiembre también supone el inicio de vacaciones para muchos trabajadores. Este verano, como novedad, está la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera. Pero, ojo, ya que no es la única medida que debes llevar en el coche en caso de avería o accidente.

En caso de tener un pinchazo, el anexo XII del Reglamento General de Vehículos establece que los coches pueden llevar una rueda de repuesto o rueda de uso temporal (conocida como rueda de galleta), junto con las herramientas necesarias para su cambio; un kit repara pinchazos compuesto por un spray sellante y un compresor o neumáticos runflat, que permiten circular durante unos 100 km tras un pinchazo.

Los nuevos modelos de vehículos ya no ofrecen una rueda de repuesto por motivos como reducir el peso del coche para mejorar la eficiencia y costes de fabricación o ahorrar espacio. La alternativa en estos nuevos vehículos es un kit de reparación anti pinchazos que contiene un sellador líquido, herramientas y un compresor para arreglar temporalmente un pinchazo neumático. El sellado líquido funciona a modo de spray, inyectando el líquido y creando así una barrera protectora en el interior del neumático que sella el pinchazo.

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El kit repara pinchazos, aunque puede ser útil en situaciones puntuales, tiene el inconveniente de que no siempre es efectivo, especialmente en caso de reventón o daños graves en el neumático. No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos (o un sistema alternativo equivalente) puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España. Circular sin este elemento de seguridad también puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que genera un riesgo para la seguridad vial.