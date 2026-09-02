Multado con 500 euros un conductor por llevar la bici en la parte de arriba del coche: la Guardia civil extrema la vigilancia
Una opción escogida por muchos conductores que puede recibir una sanción "muy grave"
Ya estamos en septiembre, lo que supone la vuelta al cole, al trabajo y, en definitiva, a la rutina. Atrás quedan para muchos las vacaciones del verano y el tiempo de desconectar. De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) dio por finalizado el pasado lunes el dispositivo especial de vuelta de vacaciones.
Con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se insolaron carriles reversibles y adicionales, se paralizaron las obras en las carreteras, se limita la celebración de pruebas deportivas y otros eventos y se restringió la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos, fechas y horas.
Pese a la finalización de la Operación Retorno, Tráfico recuerda a los conductores que la velocidad excesiva y las maniobras antirreglamentarias solo incrementan el riesgo de sufrir un siniestro y que lo verdaderamente importante es siempre llegar a casa.
Pide estar descansado al comenzar el viaje, no ya estamos en septiembre, lo que supone la vuelta al cole, al trabajo y, en definitiva, a la rutina. Atrás quedan para muchos las vacaciones del verano y el tiempo de desconectar. De hecho, la DGT dio por finalizado el pasado lunes el dispositivo especial de vuelta de vacaciones.
Con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se insolaron carriles reversibles y adicionales, se paralizaron las obras en las carreteras, se limita la celebración de pruebas deportivas y otros eventos y se restringió la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos, fechas y horas.
Pese a la finalización de la Operación Retorno, Tráfico recuerda a los conductores que la velocidad excesiva y las maniobras antirreglamentarias solo incrementan el riesgo de sufrir un siniestro y que lo verdaderamente importante es siempre llegar a casa.
Muchos conductores seguro que ha aprovechado las vacaciones para montar en bici y, para ello, han tenido que llevarla en coche. Aunque en potabiciletas con la bola de remolque suele siendo una de las opciones más escogidas, otros conductores prefieren llevarlas en el techo, por no tener así que sacrificar el maletero. Tal y como explican desde RACE, el portabicicletas de techo se instala sobre las barras del coche y permite transportar la bici en vertical, sin ocupar espacio en el interior ni en la parte trasera. Es una opción interesante si quieres mantener libre el maletero, y además evita problemas con la matrícula o las luces, ya que no quedan ocultas.
Ahora bien, no es la alternativa más cómoda. Para colocar la bicicleta hay que levantarla hasta el techo, algo que puede resultar incómodo si pesa o si el coche es alto. A esto se suma un aspecto importante que conviene no perder de vista: la altura total del vehículo aumenta, por lo que hay que prestar atención al entrar en parkings, túneles o zonas con limitación de altura. Eso sí, más allá de elegir bien cómo llevar la bicicleta, hay algo que no conviene perder de vista: si no cumples con la normativa, no solo aumentas el riesgo en carretera, también te expones a una sanción.
Si la carga cae a la vía por su mal acondicionamiento, creando grave peligro al resto de los usuarios, la multa puede ser de 500 euros.
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