El nuevo radar instalado en la A-66 que coge por sorpresa a los conductores en Asturias: multas de 100 a 600 euros
"Penas que pueden incluir prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del derecho a conducir"
Ya estamos en septiembre, lo que supone la vuelta al cole, al trabajo y, en definitiva, a la rutina. Atrás quedan para muchos las vacaciones del verano y el tiempo de desconectar. De hecho, la Dirección Generalde Tráfico (DGT) dio por finalizado el pasado lunes el dispositivo especial de vuelta de vacaciones.
Con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se insolaron carriles reversibles y adicionales, se paralizaron las obras en las carreteras, se limita la celebración de pruebas deportivas y otros eventos y se restringió la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos, fechas y horas.
Pese a la finalización de la Operación Retorno, Tráfico recuerda a los conductores que la velocidad excesiva y las maniobras antirreglamentarias solo incrementan el riesgo de sufrir un siniestro y que lo verdaderamente importante es siempre llegar a casa.
Pide estar descansado al comenzar el viaje, no conducir n nca bajo los efectos del alcohol o de las drogas, respetar en todo momento las normas de tráfico y evitar las distracciones al volante, así como informarse del estado de las carreteras a través de todos los canales de comunicación disponibles.
De hecho, son muchos los vehículos que continúan viajando estos días, dado que septiembre también supone el inicio de vacaciones para muchos trabajadores.
La DGT ha defendido que respetar los limites permitidos es la medida más eficaz para proteger la vida de todos los usuarios de la vía, advirtiendo de que "superar los límites establecidos puede conllevar sanciones de entre 100 y 600 euros, además de la pérdida de hasta seis puntos del permiso de conducir".
Por otro lado, ha destacado que el artículo 379 del Código Penal establece como delito superar en 60 km/h la velocidad máxima permitida en vías urbanas o en 80 km/h en vías interurbanas, "con penas que pueden incluir prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del derecho a conducir".
La DGT sigue controlando la velocidad en las carreteras asturianas con otros dispositivos, además de los fijos y de tramo, tal y como se muestran en los carteles informativos de las principales vías del Principado. Los conductores que circulen hoy por la A-66 habrán observado el mensaje de "control móvil de velocidad" sobre las carreteras. Lo que significa que hay un nuevo radar móvil instalando de manera temporal controlando la velocidad de los vehículos de la región.
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