Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad pero no entendió la nueva S-51 b: la Guardia civil extrema la vigilancia
Una sanción que muchos desconocen y que supone una infracción muy grave
Ya estamos en septiembre, lo que supone la vuelta al cole, al trabajo y, en definitiva, a la rutina. Atrás quedan para muchos las vacaciones del verano y el tiempo de desconectar. De hecho, la Dirección Generalde Tráfico (DGT) dio por finalizado el pasado lunes el dispositivo especial de vuelta de vacaciones.
Con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se insolaron carriles reversibles y adicionales, se paralizaron las obras en las carreteras, se limita la celebración de pruebas deportivas y otros eventos y se restringió la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos, fechas y horas.
Pese a la finalización de la Operación Retorno, Tráfico recuerda a los conductores que la velocidad excesiva y las maniobras antirreglamentarias solo incrementan el riesgo de sufrir un siniestro y que lo verdaderamente importante es siempre llegar a casa.
Más allá de la velocidad y los controles, hay que tener en cuenta otra serie de señales, sobre todo si viajamos a otra ciudad que cuenta con indicativos que no existen en el lugar donde vivimos. Es el caso de la señal S-51b. "Indica uno o varios carriles destinados exclusivamente a la circulación de vehículos con alta ocupación. En la imagen figurará el número de personas a partir de las cuales se considera alta ocupación, lo que será determinado por el órgano gestor competente en cada caso. Si el carril o carriles está reservado no solo a VAO sino también a otro u otros tipos específicos de vehículos, se podrán combinar las imágenes correspondientes del mismo modo que en la señal S-51a", explican des las Revista DGT.
Circular indebidamente por un carril VAO (Vehículo de Alta Ocupación) en España conlleva una multa de 200 euros. La DGT utiliza cámaras con inteligencia artificial y radares para detectar coches que circulan con un solo ocupante, siendo una infracción grave según la normativa. La señal "2+" indica la obligación de llevar al menos dos personas.
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