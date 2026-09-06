Multado un conductor con 100 euros salir de la ciudad sin la v-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Ya estamos en septiembre, lo que supone la vuelta al cole, al trabajo y, en definitiva, a la rutina. Atrás quedan para muchos las vacaciones del verano y el tiempo de desconectar. De hecho, la Dirección Generalde Tráfico (DGT) dio por finalizado el pasado lunes el dispositivo especial de vuelta de vacaciones.

Con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se insolaron carriles reversibles y adicionales, se paralizaron las obras en las carreteras, se limita la celebración de pruebas deportivas y otros eventos y se restringió la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos, fechas y horas.

Pese a la finalización de la Operación Retorno, Tráfico recuerda a los conductores que la velocidad excesiva y las maniobras antirreglamentarias solo incrementan el riesgo de sufrir un siniestro y que lo verdaderamente importante es siempre llegar a casa.

Para aquellos que vayan a comenzar sus vacaciones ahora y vayan a desplazarse deben recordad que es obligatorio el uso de la baliza v-16.

Eso sí, seguro que son muchos los nuevos conductores que han logrado aprobar el examen práctico desde el 1 de enero y ya por fin han conseguido el ansiado permiso de conducir. Estos conductores noveles deben recordar que deben colocar en la parte trasera del coche, en un lado, la señala v-13 o, lo que es lo mismo, la "L" que indica que es un conductor novel.

La Dirección General de Tráfico (DGT) estableció el permiso de conducir por puntos como un “crédito que otorga la sociedad al conductor y que se puede perder como consecuencia de una conducta reiteradamente infractora”. Por tanto, el haber aprobado el carnet de conducir no da un derecho ilimitado a llevar un coche, hay que tener cierta responsabilidad y la DGT quiere hacérselo ver así a los conductores noveles, que son aquellos que se acaban de sacar el carnet de conducir y tienen menos de tres años de experiencia al volante. Así pues, los conductores más inexpertos comienzan con 8 puntos en lugar de los 12 puntos de saldo inicial que tienen aquellos que llevan más tiempo conduciendo vehículos. De igual manera, si a un conductor se le ha retirado el carnet y obtiene de nuevo el permiso, también empieza con 8 puntos, explican desde RACE.

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La sanción por no llevar la v-13 en el vehículo es de 100 euros y no conlleva pérdida de puntos del permiso de conducir.