La DGT rompe su silencio sobre el adiós de la baliza v-16 del coche: "en breve"

La Dirección General de Tráfico (DGT) va a dictar una instrucción «en breve» por la que los agentes de tráfico de la Guardia Civil estarán obligados a acudir cada vez que un conductor active la baliza V-16 de su vehículo para auxiliarle, algo que en la práctica ya están haciendo.

«La policía de tráfico ya lo venía haciendo, pero queremos formalizarlo y esto es de sentido común», ha explicado el responsable de la DGT, Pere Navarro, en declaraciones a los medios. Se trata -ha agregado- de que cuando una patrulla tenga conocimiento de que se activa una baliza V-16, si está patrullando por las proximidades que acuda para ofrecer auxilio y ayuda al conductor.

Navarro ha subrayado que a los guardias civiles de tráfico «lo que más les gusta no es sancionar sino ayudar y auxiliar a los conductores».

Aunque no ha avanzado una fecha concreta en la que estará ya en vigor la instrucción, ha asegurado que el borrador lo tiene «encima de la mesa para firmar», por lo que será «en breve».

Por otra parte, la DGT está impulsando la adquisición y el uso de esta baliza luminosa conectada a través de una campaña, que desde este viernes se puede escuchar en la radio.

Navarro ha incidido en que la ley está para cumplirla (la baliza es obligatoria desde el 1 de enero de este año). «Hay que llevarla y punto» porque lo contrario es sancionable, ha advertido el director general de Tráfico. El responsable de la DGT ha subrayado que la baliza funciona perfectamente y ha asegurado que en la Unión Europea la valoran, de tal forma que en Bruselas la llaman «la baliza española».

«Es un tema que todo son ventajas, es un proyecto de país, otra cosa es que por el ambiente tóxico el tema se politizó y se creó un debate estéril que no lleva a ningún sitio; punto», ha lamentado Navarro. «Esta es la base fundamental de la política de seguridad vial, con lo cual si la ley dice que hay que llevarla, acabaremos todos llevándola y cuanto antes lo hagamos mejor. Las leyes están para cumplirse», ha zanjado.

En 2025, antes de la puesta en marcha de la baliza, la DGT tenía conocimiento en de 8.600 incidencias mensuales en las vías, un dato que se ha incrementado hasta 69.000 al mes en la actualidad.