Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta en carretera pero llevar la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
Un gesto que se repite, sobre todo, en los atascos
Septiembre ya está más que instalado y ya son muchos los que han vuelto a casa después de vacaciones. Con este mes decimos hola ala rutina y adiós al verano, ya que en unos días el otoño hará acto de presencia.
Sin embargo, en diferentes puntos del país todavía sigue haciendo calor y las temperaturas llegan a los 30 grados, por lo que el coche puede recalentarse.
Conducir con las altas temperaturas puede suponer un problema, sobre todo si estamos en un atasco. Tal y como explican los expertos de RACE, apoyar el codo en la ventanilla es una postura habitual, especialmente durante los meses de calor. Sin embargo, sacar el brazo no está prohibido de forma automática: puede convertirse en una infracción cuando limita tus movimientos, reduce el control del vehículo o afecta a la seguridad de la conducción.
Por tanto, una multa por sacar el brazo por la ventanilla no se impone únicamente por la posición del brazo. Los agentes deben valorar las circunstancias concretas y comprobar si esa postura te impedía reaccionar correctamente ante un imprevisto. La propia DGT aclara que estas conductas solo son sancionables cuando interfieren en el control del vehículo o generan peligro.
El Reglamento General de Circulación no contiene una frase que prohíba expresamente apoyar el codo o llevar una mano fuera del vehículo. El artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación obliga al conductor a mantener su libertad de movimientos, el campo de visión y la atención permanente. También indica que debe cuidar especialmente su posición para garantizar su propia seguridad y la de los demás usuarios.
La Ley de Tráfico recoge una obligación equivalente en su artículo 13: debes estar en todo momento en condiciones de controlar el coche y mantener una postura adecuada.
Llevar el brazo ligeramente apoyado durante unos segundos no tiene necesariamente las mismas consecuencias que conducir de forma continuada con el codo y buena parte del brazo fuera. Respecto a la sanción, la cuantía dependerá del precepto que figure en la denuncia y de cómo se hayan descrito los hechos. Hasta 100 euros cuando la postura afecta al control del vehículo o impide mantener una posición adecuada al volante. 200 euros cuando llevar el brazo o la mano fuera genera un riesgo concreto para la seguridad vial.
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