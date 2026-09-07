Multado un conductor con más de 600 euros por la decisión del Gobierno de bajar al 0,2: la Guardia civil extrema la vigilancia con 6 millones de controles en carretera

Un total de 240 personas han muerto en las carreteras españolas durante el verano de 2026 --en los meses de julio y agosto--, 12 más que en 2025, lo que supone un aumento del 4% respecto a las 230 que fallecieron el año pasado.

Así lo ha avanzado este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha presentado el balance provisional de la siniestralidad vial registrada en las carreteras españolas durante los pasados meses de julio y agosto, junto al director general de Tráfico, Pere Navarro y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo.

El ministro ha afirmado que es "inconcebible" que 1 de cada 5 fallecidos en accidentes de tráfico no llevaba puesto el cinturón de seguridad "que les habría salvado la vida", siendo 25 las víctimas mortales que viajaban en turismo y furgoneta que no llevaba el dispositivo de seguridad.

"No usar el cinturón de seguridad multiplica por dos el riesgo, el alcohol, por tres", ha insistido Marlaska. Por ello, ha indicado que en este periodo de sesiones se impulsará una proposición de ley para rebajar a 0,2 gramos por litro la tasa de alcohol permitida al volante.

En este sentido, el titular de Interior ha expresado que "confía" en que "ningún grupo parlamentario quiera someter a cambalaches políticos inconfesables la aprobación de una norma que solo tiene como objetivo salvar vidas humanas".

"Ha llegado, sin duda alguna, el momento de corregir esta anomalía normativa y situarnos a la vanguardia contra la inseguridad vial, también en el del alcohol", ha afirmado el ministro, que ha insistido en que "más de 6 millones de controles de alcohol se hacen al año en ese sentido. Son labores de prevención y que nos permitan la sanción porque el cumplimiento de la ley y la sanción es una forma de prevenir", ha añadido.

Por otra parte, según el informe provisional, el día con más fallecidos se registró el viernes 13 de agosto, con diez víctimas mortales. Por el contrario, durante dos jornadas del mes de julio no falleció ninguna persona en carretera.

En cuanto al comportamiento de la siniestralidad, ha sido desigual entre los dos meses. Julio cerró con 110 fallecidos, el tercer registro más bajo desde que existen estadísticas, según la DGT, y el segundo menor de la última década, mientras que agosto registró un repunte hasta convertirse en el mes de agosto con mayor número de víctimas mortales de los últimos diez años, con 130 fallecidos.

Atendiendo al tipo de accidente, la salida de vía sigue siendo el tipo de siniestro con mayor número de víctimas mortales. Este verano se registraron 88 fallecidos en este tipo de siniestros, 14 menos que en 2025, aunque siguen representando el 37% del total. Las colisiones frontales causaron 54 fallecidos, uno más que el pasado verano, y suponen el 23% de todas las víctimas mortales.

Respecto a la edad de los fallecidos, la siniestralidad ha aumentado entre los más jóvenes. El grupo de 15 a 24 años registró este verano 31 víctimas mortales, ocho más que en 2025. No obstante, el mayor número de víctimas continúa concentrándose entre las personas de 45 a 54 años, con 49 fallecidos, también ocho más que el verano pasado.