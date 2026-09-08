Luz verde a la nueva multa de que va desde los 300 a los 30.000 euros por entrar con el coche en la ciudad aunqte tenga etiqueta ZBE: la Gaurdia civil extrema la vigilancia

El PP ha pronosticado que la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca se podría aprobar definitivamente en el Parlament en octubre o noviembre y podría entrar en vigor para la temporada turística de 2027.

Así lo ha indicado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa previa al pleno de este miércoles, en la que se debatirá la toma en consideración de esta iniciativa legislativa.

De esta manera, ha resaltado que su formación empieza el curso político con la implementación de medidas de contención "por tierra, mar y aire", por lo que ha apuntado que las comparaciones con la izquierda son "odiosas".

En ese sentido, ha recriminado que la oposición ahora reclame medidas de "decrecimiento" pero "no tomara medidas" en las dos anteriores legislaturas en las que "proliferó el alquiler turístico ilegal".

El representante 'popular' ha adelantado que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, será el encargado de defender esta propuesta y espera contar con el apoyo de otros partidos para que se tome en consideración.

Posteriormente, los grupos podrán presentar sus correspondientes enmiendas, para después aprobarla en los trámites de ponencia y comisión antes de finalizar el año.

Sagreras ha subrayado que el PP ha tramitado una legislación similar en Eivissa, donde gobierna desde hace ocho años, y en Menorca, en la primera presente legislatura, en la que gobierna el PP, se habría comenzado las modificaciones legislativas para aplicar estas restricciones.

En el caso de Mallorca, ha incidido en que Galmés habría tenido que empezar a elaborar la ley desde 0, porque los trabajos previos, como el estudio de carga, "no se habían hecho". Por estos motivos, ha destacado el diálogo con los agentes implicados.

En estos momentos, el Consell de Mallorca trabaja en actualizar los datos del estudio de carga de las carreteras de la isla para aplicar los topes en base a los datos y, a continuación, aplicar la ordenanza fiscal con las tasas que regirán para esta materia.

Entre otras materias, la nueva ley regularía la entrada de vehículos de alquiler, los límites de acceso en puntos concretos de la isla como sucede en Formentor y la aprobación de futuros planes de movilidad. También se prevé un régimen sancionador para quien incumpla estas medidas, con multas que van desde los 300 a los 30.000 euros.

Por otra parte, se establecerá que los extranjeros con una segunda residencia en Mallorca solo podrán tener un coche matriculado en Mallorca.