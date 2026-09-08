Multado con más de 1.000 euros un conductor que viaja a la velocidad recomendada, paró el vehículo y enseñó la bolsa y más de 800 euros en efectivo: la Guardia civil extrema la vigilancia

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 30 años tras localizar en su vehículo 20,6 gramos de cocaína y una defensa extensible durante un control realizado en Albalate de Cinca (Huesca).

La actuación tuvo lugar el pasado 4 de septiembre en un punto de verificación de seguridad ciudadana establecido por agentes del puesto de Belver de Cinca, según ha informado este martes la Guardia Civil.

Los agentes dieron el alto a un vehículo e identificaron a su conductor y al resto de ocupantes.

Cuando inspeccionaron el coche, encontraron ocultos en una bolsa que contenía 20,6 gramos de una sustancia pulverulenta blanca, al parecer cocaína, 825 euros en efectivo, dos navajas y una defensa extensible.

El conductor, vecino de la comarca del Cinca Medio, reconoció como suya la bolsa y fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro por tenencia de arma prohibida.

La Guardia Civil también comunicó a la autoridad administrativa la tenencia en vía pública de dos armas blancas, considerada una infracción grave de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

La posible cocaína incautada fue remitida para su análisis, al Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en la localidad de Zaragoza.

Las diligencias y el detenido fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción número 2 de Fraga, que decretó su libertad con cargos.

Cabe recordar que conducir con presencia de drogas en el organismo en España conlleva una multa administrativa de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carné. La sanción administrativa se aplica por la simple presencia de sustancias en el organismo detectada en un control, sin necesidad de que exista una afectación evidente en la conducción o síntomas de embriaguez.

Si los agentes consideran que las drogas han influido gravemente en la capacidad de conducción, el caso pasa a la vía penal. Está castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses, multas de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada del carné de 1 a 4 años.

Según criterios jurídicos actuales y la instrucción de Interior, el consumo o tenencia de sustancias para uso personal dentro de un vehículo particular estacionado o parado no se considera un espacio público, por lo que no es sancionable por la Ley de Seguridad Ciudadana, siempre que no existan otros indicios delictivos o alteración del orden.