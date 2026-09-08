Multado con 200 euros por no colocar la R-129 obligatoria en el coche antes de arrancar: la Guardia civil extrema la vigilancia tras la norma del BOE

A la hora de coger el coche para desplazarnos a cualquier lugar no solo hay que estar pendientes de la velocidad o de no beber al volante. También hay que prestar especial atención a los dispositivos de seguridad de los niños, concretamente a las sillas infantiles. El 1 de septiembre de 2024 dio paso a una novedad muy importante en la normativa de las sillas de coche para niños. A partir de dicha fecha, las sillas infantiles R44 (reglamento ECE R44) ya no pueden fabricarse (desde septiembre de 2023 estaba prohibido), ni importar a Europa, al igual que tampoco pueden venderse en ningún país miembro. Por tanto, desde ahora sólo podrás adquirir en España las sillas infantiles que aprueban el reglamento R129, más conocido como i-Size.

Tal y como explican los expertos de RACE, el sistema de retención infantil debe estar homologado. Debe llevar una etiqueta de color naranja, colocada en la parte posterior de la silla de coche para niños, que indique la norma de referencia. Elige siempre la última norma de homologación, más exigente. En este caso, la norma i-Size R-129 es la más reciente.

El 1 de septiembre de 2024, se ha introducido un importante cambio en la normativa sobre sillas de coche para niños. A partir de esa fecha, ya no se pueden fabricar ni importar a Europa las sillas infantiles R44 (reglamento ECE R44), y tampoco se pueden vender en ningún país miembro. Desde ahora, solo se pueden adquirir en España las sillas infantiles que cumplen con el reglamento R129, también conocido como i-Size. Los consumidores pueden seguir utilizando sillas R44 más allá de 2024, ya que la prohibición solo afecta a la fabricación y comercialización, pero no al uso.

No llevar sistema de retención infantil en España cuando es obligatorio conlleva la retirada de tres puntos del permiso de conducir y una multa económica de 200 euros. La multa recae en el conductor del vehículo, excepto cuando se viaja en taxi, en cuyo caso el responsable es el adulto responsable del menor.

Tal y como explican desde la Dirección General de Tráfico (DGT), la legislación española exige el uso de SRI hasta que el niño mida 135 cm de altura, pero los expertos en seguridad vial aconsejan hacer extensivo su uso hasta los 150 cm, una medida que ya es obligatoria en otros países de Europa como Alemania. “Los niños de menos de 150 cm que no usan un SRI adecuado a su talla se exponen a daños en la zona cervical (latigazo cervical), ya que el vehículo no dispone de un respaldo y un cabezal adecuado a la morfología del cuerpo, que se desplazará violentamente hacia delante en caso de, por ejemplo, un alcance trasero. Los asientos del automóvil, y en especial sus cabezales, están diseñados para proteger a los adultos, cuya morfología, masa y proporción son muy distintos a los de un menor de 10 años”, afirman desde AESVi.