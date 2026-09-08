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Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia

Si existe peligro para otros usuarios de la vía, la infracción puede agravarse e incluso derivar en consecuencias penales en casos extremo

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico durante la operación salida de julio, en Madrid. 01/07/2022 Dos agentes de la Guardia Civil durante un control en la autovía A-5, en la primera operación salida del verano de 2022, a 1 de julio de 2022, en Madrid (España). El dispositivo desplegado por la Dirección General de Tráfico (DGT) para la primera operación salida del verano arranca hoy y se ampliará hasta la medianoche del domingo 3 de julio. A pesar del elevado aumento del precio de los carburantes respecto al año anterior se prevé 4,5 millones de desplazamientos por carretera para este fin de semana en el conjunto del país. SOCIEDAD Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico durante la operación salida de julio, en Madrid. 01/07/2022 Dos agentes de la Guardia Civil durante un control en la autovía A-5, en la primera operación salida del verano de 2022, a 1 de julio de 2022, en Madrid (España). El dispositivo desplegado por la Dirección General de Tráfico (DGT) para la primera operación salida del verano arranca hoy y se ampliará hasta la medianoche del domingo 3 de julio. A pesar del elevado aumento del precio de los carburantes respecto al año anterior se prevé 4,5 millones de desplazamientos por carretera para este fin de semana en el conjunto del país. SOCIEDAD Alejandro Martínez Vélez - Europa Press / EUROPA PRESS| Alejandro Martínez Vélez - Europ / EUROPA PRESS| Alejandro Martínez Vélez - Europ / EUROPA PRESS| Alejandro Martínez Vélez - Europ / Europa Press

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Manuel Riu

A la hora de viajar y coger elcoche hay que saber que no solo la velocidad o la tasa de alcohol son factores a tener en cuenta. Algunas señales que no son tan habituales en la localidad donde vives y puede que, cuando ya sea demasiado tarde, te encuentres una sanción en el buzón e incluso pérdida de puntos en el permiso de conducir. Algo que te puede ocurrir si te saltas la señal S-991c.

Tal y como explican los expertos de RACE, la multa por saltarse un semáforo en rojo está claramente tipificada y conlleva una sanción económica de 200 euros, además de la pérdida de puntos del carnet. Sin embargo, no siempre está tan claro qué ocurre cuando el semáforo está en ámbar o amarillo, lo que genera muchas dudas entre los conductores. Saltarse un semáforo es una de las infracciones más comunes y también una de las más peligrosas en la conducción. Obedecer las indicaciones de los semáforos que regulan el flujo del tráfico es de vital importancia. Lo recuerda así el Código General de Circulación, que en su artículo 146 especifica que, ante una luz roja no intermitente, “los vehículos no deben rebasar el semáforo ni, si existe, la línea de detención anterior más próxima a aquel”.

Y es que saltarse un semáforo en rojo conlleva una sanción de 200 euros y la pérdida de 4 puntos en el permiso de conducir. Esta multa por saltarse un semáforo en rojo se aplica tanto si el conductor atraviesa completamente el cruce como si rebasa la línea de detención cuando el semáforo ya está en rojo. Además, si existe peligro para otros usuarios de la vía, la infracción puede agravarse e incluso derivar en consecuencias penales en casos extremos.

Noticias relacionadas y más

RACE asegura que esta infracción puede llegar directamente de manos de un agente de la autoridad, o como consecuencia de haber sido captado por las cámaras de alguno de los radares de semáforo (conocidos como semáforos foto-rojo) hoy presentes en las ciudades españolas, normalmente equipados con cámara y sensores y señalizados por la siguiente señal vertical azul: Para que la denuncia sea válida, la cámara del radar debe tomar una secuencia de varias fotos (normalmente de tres a cinco) mostrando al mismo vehículo antes y después de la línea de detención, con la luz del semáforo en rojo, y demostrando así que se ha producido una infracción.

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