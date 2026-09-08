Multado con 500 euros por circular por una nacional y lo que pasó tras soplar: la Guardia civil extrema la vigilancia

Los Mossos d’Esquadra han denunciado a un hombre que circulaba en patinete eléctrico por la carretera nacional 420a, a su paso por Móra la Nova (Tarragona), con una tasa de alcohol de 0,86 miligramos por litro en aire aspirado, más del triple de la permitida.

Los agentes, que han interceptado al hombre mientras circulaba, han decomisado también su patinete, ha anunciado este martes al mediodía el cuerpo a través de su cuenta de X.

El denunciado superaba significativamente la tasa de alcohol máxima permitida, establecida en 0,25 miligramos por litro en aire aspirado, lejos de los 0,86 que le han detectado los agentes.

Según la normativa actual, los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como patinetes eléctricos tienen prohibido circular por pasos de travesía, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en ámbito urbano

Conducir este tipo de vehículo bajo los efectos del alcohol y otras drogas, además, puede acarrear una multa entre 500 y 1.000 euros en función de la tasa de alcohol, indica la Dirección General de Tráfico (DGT).

Tanto la Dirección General de Tráfico (DGT) como el Gobiernoquieren regular el uso de los patinetes eléctricos, que tan habituales se han vuelto en el parque móvil urbano.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto 52/2026 del 28 de enero que regula el funcionamiento del Registro de Vehículos Personales Ligeros, un paso clave para hacer efectiva la obligación de asegurar los vehículos de movilidad personal (VMP), conocidos popularmente como patinetes eléctricos.

A partir de ahora, estos vehículos deberán inscribirse en el Registro Nacional de Vehiculos que gestiona la Dirección General de Tráfico (DGT). La puesta en marcha del registro da cumplimiento a la disposición adicional primera de la Ley 5/2025, de 24 de julio, que modificó la normativa sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor para incluir a los VMP.

Aunque la obligación de contar con seguro entró en vigor el pasado 2 de enero, su aplicación práctica estaba pendiente de la creación de este registro, considerado requisito indispensable para poder contratar la póliza obligatoria.

Actualmente, más de cuatro millones de personas cuentan con vehiculos de movilidad personal. Sus propietarios -o los tutores legales, en el caso de menores- deberán realizar el trámite de inscripción una vez habilitado el procedimiento. La gestión podrá hacerse de forma telemática a través de la sede electrónica de la DGT, o por teléfono a través del 060.

La nueva normativa divide en dos los tipos de VMP. Primero, los que cuentan con certificado de circulación. Desde el 22 de enero de 2024 solo se pueden comercializar estos modelos, que incorporan una placa de marcaje de fábrica única, permanente y legible. Para inscribirlos será necesario aportar los datos del titular, el número de certificado y el número de serie, además de abonar la tasa correspondiente. Una vez completado el trámite, la DGT expedirá un certificado de inscripción digital. Por otro lado, se encuentran los VMP que no disponen de certificado de circulación. Estos vehículos, que no cumplen los requisitos técnicos actuales y carecen de placa de marcaje, podrán seguir circulando en régimen transitorio hasta el 22 de enero de 2027. No obstante, también deberán inscribirse en el registro y contar con el seguro obligatorio. En este caso, bastará con adjuntar documentación básica como la factura, la ficha técnica o una fotografía del vehículo.

Una vez obtenido el certificado de inscripción, todos los VMP deberán portar una etiqueta identificativa con el número único asignado. Esta etiqueta podrá adquirirse en un manipulador de placas habilitado y deberá colocarse en el porta-identificador del vehículo o, en el caso de los no certificados, en un lugar visible.