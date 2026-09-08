La nueva multa de 600 euros que van a recibir los conductores que cirulen por Albacete, Segovia y Soria: la Guardia civil extrtema la vigilancia

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que se han incorporado cinco nuevos puntos de control de velocidad en carreteras de Albacete, Segovia y Soria, consistentes en "uno fijo y dos de tramo bidireccionales" que estarán "debidamente señalizados en la carretera" y cuya ubicación ha sido publicada en la página web de la DGT.

Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que rebasen los límites recibirán una notificación informativa, mientras que pasado ese tiempo "los excesos de velocidad serán denunciados y sancionados".

El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte ha estimado que reducir 1 km/h la velocidad media permitiría evitar más de 2.200 fallecimientos al año en las carreteras de la Unión Europea, mientras que "un aumento en 10 km/h incrementa un 220% el riesgo de siniestro mortal".

La DGT ha defendido que respetar los limites permitidos es la medida más eficaz para proteger la vida de todos los usuarios de la vía, advirtiendo de que "superar los límites establecidos puede conllevar sanciones de entre 100 y 600 euros, además de la pérdida de hasta seis puntos del permiso de conducir".

Por otro lado, ha destacado que el articulo 379 del Código Penal establece como delito superar en 60 km/h la velocidad máxima permitida en vías urbanas o en 80 km/h en vías interurbanas, "con penas que pueden incluir prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del derecho a conducir".

Las autovías y autopistas españolas han visto aumentado el número de radares en 982 nuevos dispositivos de control, lo que supone un aumento del 37% en los últimos cinco años.

En el último año, la DGT ha instalado 226 nuevos radares, lo que representa un incremento del 7% respecto al año anterior.

Así, las carreteras nacionales cuentan ya con 3.621 radares (2.472 radares son fijos, mientras que existen 600 radares de semáforo, 295 radares de tramo y 254 radares de cinturón y móvil), frente a los 2.640 registrados en 2021, según los datos del 'Observatorio de radares en España elaborado por la empresa Coyote a partir de datos propios y de la DGT (recopilados entre mayo de 2025 y mayo de 2026).

Los dispositivos de tramo son los que más han aumentado en los últimos cinco años, con un crecimiento del 86%, pasando de 159 a 295 radares. También destacan los radares de semáforo, que han crecido un 53% desde 2021. Por su parte, los radares fijos han aumentado un 32% y los radares de cinturón y móvil un 19%.

La distribución de los radares por tipo de vía muestra una mayor presencia de estos dispositivos en entornos urbanos. Actualmente, el 44% de los radares contabilizados por Coyote se encuentra en ciudad, mientras que el 32% está ubicado en carreteras secundarias y el 24% en autopistas. Entre las principales novedades de esta edición destaca la llegada a España de los radares móviles de remolque.