Multa de 200 euros por no circular con la nueva R-412b que ya es obligatoria tras la v-16: la Guardia civil extrema la vigilancia

Llegan nuevas señales de tráfico de obligado cumplimiento y con sus respectivas sanciones. Así lo anuncia e el BOE el Real Decreto 465/2025, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, en materia de señalización de tráfico.

Una de las novedades es son las señales de neumáticos de invierno. La R-412b, un círculo azul con un neumático dibujado, establece la obligación estricta de llevar neumáticos de invierno, ampliando las situaciones en que solo las cadenas eran la opción.

En España, todos los coches que salen de fábrica equipan, por norma general, neumáticos All Season o "todo tiempo". Éstos sirven para circular en verano con sol y elevadas temperaturas, pero también están preparados para evacuar el agua cuando se produce una tormenta. Estos neumáticos que se distinguen del resto por las marcas especiales visibles en su flanco (M+S), ofrecen un rendimiento impecable en condiciones de lluvia, hielo o nieve. La goma de los neumáticos de invierno conserva su flexibilidad a temperaturas bajas (inferiores a 7ºC), por lo que estos neumáticos ofrecen un mayor control del vehículo en condiciones climatológicas adversas y permiten una frenada más efectiva en una distancia menor que si fueses con neumáticos mixtos.

Pero ojo, En España, no existe una multa específica por llevar neumáticos marcados solo como M+S (Mud and Snow). Sin embargo, si las condiciones de nieve exigen obligatoriamente cadenas y no se dispone del marcaje 3PMSF (montaña con copo de nieve), la Guardia Civil puede multar con 200 euros por no usarlas, ya que los M+S sin la montaña de 3 picos no garantizan el mismo rendimiento en invierno.

A la hora de circular, el Reglamento General de Circulación establece que en el coche debemos llevar la nueva baliza V-16 para señalizar en caso de que tengamos una avería. También un chaleco reflectante y una rueda de repuesto o kit antipinchazos en caso de que suframos un problema durante la circulación. Respecto a las ruedas de invierno o cadenas no es su obligatorio su uso en el día a día ni llevarse en el coche. Solo es obligatorio cuando las condiciones climatológicas obliguen a su uso en una carretera determinada. Para ello el tramo estará regulado por la señal R-412, una señal de color azul con un dibujo blanco en el centro con un neumático con cadenas. Si llegamos a un punto en el que se requiere ese uso y no llevamos ni neumáticos aptos, ni cadenas, habrá que dar la vuelta. De lo contario, la guardia civil te puede sancionar con 200 euros de multa (100 si se paga antes) o incluso inmovilizar el vehículo.

En Francia, por ejemplo los neumáticos para todas las estaciones, marcados con M+S, ya no están autorizados en más de 4200 municipios situados en zonas montañosas. Esta prohibición afecta a todos los vehículos, incluidos los que simplemente están de paso. Los conductores deben utilizar neumáticos con el logotipo 3PMSF, reconocible por el pictograma de una montaña con tres picos y un copo de nieve. Estos neumáticos se someten a pruebas para garantizar una adherencia óptima sobre nieve y hielo.

El precio de estos neumáticos suele ser de más de 100 euros cada unidad. También debes saber que la multa por desobedecer la señal de uso obligatorio de cadenas o desoír a los agentes de tráfico es de 200 euros (con posibilidad de reducción a la mitad por pronto pago), sin conllevar pérdida de puntos del carnet. Además, la policía puede inmovilizar tu vehículo por motivos de seguridad.