Multa de 500 euros por conducir a la velocidad adecuada y con la familia: la Guardia civil extrema la vigilancia

¿Alguna vez has viajado con seis o más personas en un coche de cinco plazas? Seguro que has vivido esta situación en algún momento de tu vida, especialmente de pequeño. No obstante, ahora que te toca conducir, debes saber a lo que te enfrentas si superas el número de plazas homologadas de tu vehículo. Y es que además de poner en riesgo tu seguridad y la del resto de ocupantes del coche, en caso de sufrir un accidente tendrás grandes problemas con tu seguro. Y por si esto fuera poco, si te pillan los agentes de tráfico te enfrentarás a una dura sanción económica y a la retirada de puntos de tu permiso de conducir.

Ya lo dice claro el artículo 9 del Reglamento General de Circulación: “El número de personas transportadas en un vehículo no podrá ser superior al de las plazas que tenga autorizadas (...) sin que, en ningún caso, pueda sobrepasarse, entre viajeros y equipaje, la masa máxima autorizada para el vehículo”. Dicho esto, en un vehículo de cinco plazas homologadas, únicamente pueden viajar cuatro pasajeros más el conductor.

Pero, ¿por qué se limitan las plazas? Esta limitación se debe a cuestiones de seguridad, ya que cada persona que viaja en un vehículo debe llevar puesto el cinturón de seguridad o el Sistema de Retención Infantil (SRI), si se trata de niños. Si superas la cifra homologada por el fabricante, los ocupantes extra del vehículo viajarán sin ninguna medida de seguridad y correrán un mayor riesgo en caso de accidente. Pero esto no es todo, ya que viajar sobrepasando el número de plazas del coche también resta visibilidad al conductor y hace que el coche sea más “torpe” al tener que soportar más peso. Según el Reglamento General de Circulación, si la ocupación del vehículo está por debajo del 50%, se trata de una infracción leve que conlleva una multa de 80 euros que tendrá que abonar el conductor o propietario del vehículo. Además, según la normativa, todos aquellos pasajeros que no lleven puesto el cinturón de seguridad se enfrentarán a una sanción económica de 200 euros. Si es un menor el que no lleva puesto el cinturón de seguridad, la responsabilidad recaerá sobre el adulto que esté a su cargo.

Por otro lado, si la ocupación del vehículo sobrepasa el 50%, se trata de una infracción grave que conlleva una multa de 500 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir, además de la inmovilización del vehículo por parte de los agentes de Tráfico.

Cuando “la ocupación aumente en un 50% el número de plazas autorizadas (sin contar con el conductor) se procederá a la inmovilización del vehículo por los agentes de la autoridad, que lo mantendrán inmovilizado mientras subsista la causa de la infracción”, especifica el artículo 9 del Reglamento General de Circulación.

Recuerda que está totalmente prohibido transportar a personas en el maletero del vehículo, ya que no se cumplen las medidas de seguridad. Si lo haces te puedes enfrentar a una multa de 200 euros, puesto que se trata de una infracción grave.