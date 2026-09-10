Luz verde de la DGT a la nueva norma de circulación: los vehículos tiene jun año para instalar el nuevo foco o multa de 200 euros

Casco obligatorio, chaleco reflectante para casos de baja visibilidad y tener más de 15 años son los nuevos requisitos que recoge la modificación del Reglamento General de Circulación de la Dirección General de Tráfico (DGT) que comenzará a aplicarse el 1 de octubre para los conductores de patinetes y otros vehículos de movilidad personal (VMP).

Estos cambios, aprobados en Consejo de Ministros el pasado junio, buscan mejorar la seguridad de los usuarios de este tipo de vehículos, muy vulnerables por lo expuestos que están en caso de accidente.

Así, para los VMP -categoría que engloba segways, hoverboards, monociclos eléctricos y, sobre todo, los populares patinetes- se pone punto final al que ha sido un asunto pendiente y recurrente desde su masiva expansión: el uso del casco.

Hasta ahora, la obligación de llevar casco dependía de los reglamentos de cada ayuntamiento, pero con las nuevas normas de la DGT esta medida, ya vigente en ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla, se aplicará en todo el territorio estatal.

Otro accesorio que los conductores de patinete deberán tener a mano es el chaleco reflectante, que pasa a ser también imperativo si se circula de noche o en condiciones de baja visibilidad, y que será obligatorio siempre para los profesionales que circulen en MVP.

En la misma línea, el alumbrado de estos vehículos deberá estar encendido mientras circulan las 24 horas del día, medida que sólo será exigible a partir del 1 de octubre de 2027 (periodo que servirá de adaptación a los usuarios), mientras que hasta esa fecha será obligatorio entre la puesta y la salida del sol, o en casos de escasa visibilidad, con una sanción de 200 euros por incumplimiento.

La DGT fija además en quince años la edad mínima para conducir un patinete o cualquier VMP, un límite que algunos ayuntamientos tenían establecido en sus reglamentos en 16 años, como Valencia o Barcelona.

En el caso de la capital catalana, fuentes municipales han informado a EFE de que se estudiará cómo aplicar la nueva normativa de la DGT o si se planteará la posibilidad de mantener la barrera más restrictiva de los 16 años.

Los conductores de VMP deberán utilizar siempre el brazo para advertir al resto de los usuarios de la vía sobre las maniobras que vayan a efectuar.

La nueva modificación del Reglamento General de Circulación de la DGT que entrará en vigor este otoño afecta asimismo a los ciclistas.

De forma similar a los patinetes, llevar casco será obligatorio en vías interurbanas al ir en bicicleta, sin contemplar excepciones como la había hasta ahora en caso de calor extremo o subidas pronunciadas.

Varias de las novedades que conciernen a la bici afectan a su relación con el coche en vías interurbanas: al realizar un adelantamiento, los vehículos a motor deberán cambiar totalmente de carril si hay más de uno por sentido, además de reducir la velocidad en al menos 20 kilómetros/hora del límite de la vía.