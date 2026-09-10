Luz verde de la DGT a la nueva placa obligatoria de vehículo: los conductores disponen ya solo de 4 meses para colocarla o multa de 800 euros

Casco obligatorio, chaleco reflectante para casos de baja visibilidad y tener más de 15 años son los nuevos requisitos que recoge la modificación del Reglamento General de Circulación de la Dirección General de Tráfico (DGT) que comenzará a aplicarse el 1 de octubre para los conductores de patinetes y otros vehículos de movilidad personal (VMP).

Estos cambios, aprobados en Consejo de Ministros el pasado junio, buscan mejorar la seguridad de los usuarios de este tipo de vehículos, muy vulnerables por lo expuestos que están en caso de accidente.

Así, para los VMP -categoría que engloba segways, hoverboards, monociclos eléctricos y, sobre todo, los populares patinetes- se pone punto final al que ha sido un asunto pendiente y recurrente desde su masiva expansión: el uso del casco.

Hasta ahora, la obligación de llevar casco dependía de los reglamentos de cada ayuntamiento, pero con las nuevas normas de la DGT esta medida, ya vigente en ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla, se aplicará en todo el territorio estatal.

Otro accesorio que los conductores de patinete deberán tener a mano es el chaleco reflectante, que pasa a ser también imperetivo si se circula de noche o en condiciones de baja visibilidad, y que será obligatorio siempre para los profesionales que circulen en MVP.

Pero, es no e stodo respecto a la nueva normativa. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el funcionamiento del Registro de Vehículos Personales Ligeros, un paso clave para hacer efectiva la obligación de asegurar los vehículos de movilidad personal (VMP), conocidos popularmente como patinetes eléctricos.

A partir de ahora, estos vehículos deberán inscribirse en el Registro Nacional de Vehículos que gestiona la Dirección General de Tráfico (DGT). La puesta en marcha del registro da cumplimiento a la disposición adicional primera de la Ley 5/2025, de 24 de julio, que modificó la normativa sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor para incluir a los VMP.

Aunque la obligación de contar con seguro entró en vigor el pasado 2 de enero, su aplicación práctica estaba pendiente de la creación de este registro, considerado requisito indispensable para poder contratar la póliza obligatoria. Por otro lado, se encuentran los VMP que no disponen de certificado de circulación. Estos vehículos, que no cumplen los requisitos técnicos actuales y carecen de placa de marcaje, podrán seguir circulando en régimen transitorio hasta el 22 de enero de 2027. No obstante, también deberán inscribirse en el registro y contar con el seguro obligatorio. En este caso, bastará con adjuntar documentación básica como la factura, la ficha técnica o una fotografía del vehículo.

Una vez obtenido el certificado de inscripción, todos los VMP deberán portar una etiqueta identificativa con el número único asignado. Esta etiqueta podrá adquirirse en un manipulador de placas habilitado y deberá colocarse en el porta-identificador del vehículo o, en el caso de los no certificados, en un lugar visible.