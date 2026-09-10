La multa de 200 a 500 euros que van a recibir miles de conductores por lo ocurrido en 2025 con el papel obligatorio: la Guardia civil extrema la vigilancia

Los delitos por circular sin carné -bien porque se han perdido todos los puntos, por privación judicial o por no haber obtenido nunca la licencia- han experimentado un "importante" aumento hasta sobrepasar por primera vez en la serie histórica a los delitos de conducción bajo la influencia del alcohol o drogas.

Así se recoge en la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2025, presentada este jueves, que propone la reforma del Código Penal dirigida a tipificar de forma expresa la conducción de vehículos de motor o ciclomotores tras la pérdida judicial de vigencia del permiso o licencia una vez cumplida la pena.

La reforma pretende llenar el actual vacío normativo en relación con conductas que atentan contra la seguridad vial con la misma gravedad que otras expresamente tipificadas como es el caso de la pérdida del total de los puntos del carné.

En general, según la memoria, los delitos con mayor presencia en las sentencias condenatorias dictadas durante 2025 continúan siendo los relacionados con la seguridad vial, que representan el 27 % del total.

De ellos, los más numerosos siguen siendo los de conducción bajo la influencia del alcohol y drogas y los tres tipos de conducción sin permiso, ya que ambos suponen más del 90 % del total de acusaciones y condenas.

Las acusaciones por delitos relativos a conducir sin carné suponen el 51 % (frente al 45 % de 2024), mientras que las formuladas por superar en 2,2 gramos/litro la tasa de alcohol en sangre representan el 43 %, cinco puntos porcentuales menos que un año antes.

Algo similar ocurre con las condenas: las dictadas en el primer caso absorben el 53 % del total (un 44 % en 2024), en tanto que las emitidas por conducir bajos los efectos del alcohol o las drogas suponen el 42 % (un 49 % en 2024).

La Fiscalía cree que los descensos en las acusaciones y en las condenas por conducir bebido podrían obedecer, en parte, al menor control policial, pues el pasado año se han reducido en un 17 % los controles de alcoholemia realizados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, aunque se han practicado más de seis millones.

Conducir sin carné en España puede ser una infracción administrativa o un delito penal según el caso. Las penas previstas son de 3 a 6 meses de prsisión y una multa económica de 12 a 24 meses.

Además, si en un control llevamos el permiso caducado puede ser una multa de 200 euros. Si el permiso no válido o no homologado en España la multa de 200 a 500 euros. Respecto al carné inadecuado para el tipo de vehículo la multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos.