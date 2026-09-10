Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada pero ignoró la nueva S-51b: la Guardia civil revisa la matrícula y el interior del vehículo

El Bus VAO- es un carril que ya está comenzando a aparecer con mayor frecuencia en las grandes ciudades de España. De momento, estos carriles para vehículos con más de un ocupantes están disponibles en la A-6 de Madrid, la A-2 madrileña, donde la DGT ya ha instalado sistemas automáticos de detección de ocupación para vigilar el uso del carril reservado, el acceso a Sevilla desde Mairena del Aljarafe hacia la SE-30, otro de los puntos donde ya funcionan cámaras de control de ocupación, la V-21 en Valencia, con actuaciones relacionadas con carriles de alta ocupación en los accesos metropolitanos y vías del entorno de Málaga, como la A-357 y la A-7056, donde existen proyectos ligados a movilidad compartida y plataformas reservadas y la GR-3211 en Granada y la Ma-19 en Palma, incluida..

La Dirección General de Tráfico (DGT), la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid iniciaron en agosto la fase de pruebas del nuevo carril Bus-VAO de la A-2, una vez finalizadas las obras de implantación de esta infraestructura. Este nuevo Bus-VAO no es un carril con separación física, sino que el carril izquierdo de cada sentido de la autovía entre Madrid y Alcalá de Henares se ha habilitado tecnológicamente mediante gestión dinámica de la capacidad viaria en tiempo real para que, en horas punta sea carril Bus-VAO y, en el resto de las horas, funcione como un carril de libre circulación.

Las siglas VAO hacen referencia a los Vehículos de Alta Ocupación. La idea es reducir el número de coches con un único ocupante y dar prioridad a los vehículos que transportan a más personas. Cuando además el carril está abierto a autobuses y transporte público colectivo, pasa a denominarse carril Bus-VAO, tal y como explican los expertos de RACE.

La señal que identifica estos carriles muestra un vehículo con varios ocupantes sobre fondo azul y suele incorporar indicaciones como “2+” o “3+”, en función del número mínimo de personas necesarias para circular por él. Se trata de la señal S-51b, utilizada para señalar carriles reservados a vehículos de alta ocupación. A simple vista puede parecer una señal bastante intuitiva, pero conviene que te fijes bien en todos los elementos que la acompañan antes de entrar al carril. En muchos tramos, junto a la señal principal aparecen paneles con información adicional sobre horarios de funcionamiento, excepciones para determinados vehículos o limitaciones concretas según el momento del día.

La infracción más habitual en estos carriles se produce cuando un conductor accede sin el número mínimo de ocupantes exigido. En ese caso, la sanción prevista es de 200 euros y, por norma general, no implica pérdida de puntos del carnet.