Multado un conductor de más de 1.000 euros por echar gasolina 95, cuyo precio está muy alto, pero no llevar el papel en la guantera: la Guardia civil extrema la vigilancia

El precio de venta de la gasolina ha alcanzado su máximo anual en España con 1,835 euros por litro, un encarecimiento que se ha visto agravado por la rebaja del descuento para este carburante, que ha bajado de los 10 céntimos por litro de agosto a 5 céntimos desde el 1 de septiembre.

El histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recoge que este martes - el último registro actualizado- la gasolina se pagaba de media a 1,835 euros por litro, su tarifa más alta de 2026 y un 24 % más cara que el 28 de febrero, fecha en la que comenzó la escalada bélica en Oriente Medio.

Este conflicto armado ha supuesto un encarecimiento de la energía a nivel mundial y para paliar sus efectos en el bolsillo de los consumidores el Gobierno aprobó una reducción del 21 al 10 % del IVA del gasóleo, gasolina e hidrocarburos; y la rebaja del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido en la Unión Europea.

Los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) muestran que la estación de servicio que suministra la gasolina más cara de España este miércoles se encuentra en Mahón (Islas Baleares), con un precio de 2,299 euros por litro. La más barata está en Torà (Lleida), a 1,4 euros.

Por otro lado, el diésel más caro se vende este miércoles en Lepe (Huelva) a 2,249 euros por litro, mientras que el más asequible se encuentra en Fuente-Álamo (Albacete) a un precio de 1,499 euros.

Tal y como explican desde la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio (AEESCAM) en una gasolinera pueden ponerte una multa; aunque no será una de las más raras que te pueden caer. Repostar en una estación de servicio cuenta también con una serie de normas reguladas por el Reglamento General de Circulación. Aparte de las infracciones más conocidas como no fumar o apagar el motor mientras se reposta, existen otras más ignoradas. Por ejemplo, no utilizar el teléfono móvil, no tanto por el calor que desprenden como por las distracciones que generan. Recordar que en una gasolinera existen grandes depósitos de combustible altamente inflamable y el tránsito de vehículos es constante.

Además de los riesgos relacionados con el combustible, también están los de la propia circulación dentro de la estación. Al igual que una vía urbana o interurbana, existen lugares en los que está prohibido aparcar. Esta infracción puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre los 60 y 200 euros.

No llevar casco al salir o entrar en la estación, no respetar los límites de velocidad o realizar maniobras peligrosas son acciones que se pueden castigar con multas y pérdida de puntos. Las infracciones las advierte y tramita cualquier agente de tráfico, aunque estos también pueden ser requeridos por el personal de la estación.

Incluso si los agentes te paran y no lleva sseguro puede sser sancionado entre 600 y 3.00 euros,d ado que se considera una de las faltas más graves a la hora de conducir el coche. De hecho, la ley obliga a tener seguro aunque esté aparcado en la calle o en un garaje; la multa puede ser menor pero sigue siendo grave.