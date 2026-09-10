Tráfico confirma la normativa de la segunda baliza v-16: multas de hasta 200 euros tras sufrir una avería en carretera

Muchos han dicho adiós a las vacaciones tras unos meses de julio y agosto de disfrute y relax. La Dirección General de Tráfico (DGT) puso fin a su última campaña especial del verano el pasado 31 de agosto, cuando tuo lugar la operación retorno, donde se produjeron, según las estimaciones de Tráfico, cerca de 6 millones de desplazamientos.

Una de las grandes novedades de este verano ha sido el us obligatorio de la baliza v.-16 para señalar el vehículo en caso de avería.

Desde el pasado 1 de enero, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo, es obligatoria la utilización del dispositivo de preseñalización de peligro V-16 para avisar al resto de usuarios de la vía, no sólo de manera física a través de la luz sino, aún más importante, de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los Paneles de Mensajería Variable situados en las carreteras para que adopten las medidas oportunas de prevención ante la incidencia que se van a encontrar en carretera. Cada día, de media, la plataforma DGT 3.0 recibe la activación de unas 2.700 incidencias a través de la V-16.

Y qué pasa con aquellos usuarios que tengas más de un vehículo. ¿Sirve la misma baliza conectada? ¿Debo tener dos y hacer otro desembolso? La DGT vuelve a aclarar esta duda: "La baliza V-16 sustituye a los triángulos de emergencia y, por tanto, es obligatoria su dotación para los vehículos cuando estén circulando. No existe impedimento en ir cambiándola de un vehículo a otro, mientras no circulen simultáneamente. En este caso, el inconveniente de no disponer de una baliza V-16 para cada vehículo puede ser el riesgo de olvido de cambio de un vehículo a otro". Así que puedes tener una baliza, siempre y cuando la lleves en el coche que está en funcionamiento en caso de que tengas una avería. ¿Y si te compras un coche nuevo, debes cambiar de baliza por su configuración? "Si cambias de coche y utilizas una baliza que ya tenías en otro vehículo, no necesitas realizar ningún tipo de configuración. Lo único que debes recordar es llevarla siempre a mano y correctamente cargada", explican desde la DGT

Por último, la sanción por no llevar la baliza v-16 es de 80 euros pero, ojo, si te bajas del vehículo, pese a que hayas colocado perfectamente este dispositivo y no lleves el chaleco reflectante, la guardia Civil te puede sancionar con hasta 200 euros.