Luz verde a la multa de 1.000 euros a los conductores tras la rebaja al 0,1: "No queremos recaudar más ni perseguir a nadie"
"Con esta ley, los socialistas volvemos a impulsar la mejora en la seguridad vial mediante un enfoque preventivo"
El grupo parlamentario socialista ha registrado una proposición de ley para reducir el límite de la tasa máxima de alcohol permitida de los conductores a 0,1 miligramos por litro en aire espirado o 0,2 gramos por litro de sangre. La iniciativa reproduce el contenido de la proposición que decayó en el Congreso el pasado mes de marzo.
"Con esta ley, los socialistas volvemos a impulsar la mejora en la seguridad vial mediante un enfoque preventivo y de tolerancia cero al alcohol en la conducción", ha explicado el portavoz de Seguridad Vial, Manuel Arribas.
El dirigente socialista considera que "reducir la tasa máxima de alcohol al volante no es una ocurrencia ni una medida simbólica. Es una decisión de seguridad vial que busca evitar accidentes, lesiones y muertes en nuestras carreteras".
Además, la proposición refleja en su exposición de motivos que "España tiene tasas actuales que datan de hace 25 años, mientras que otros países europeos usan límites más bajos del 0,1 mg/l aire espirado o 0,2 g/l en sangre". Asimismo, el balance provisional de siniestralidad de julio y agosto de este año, con 240 personas fallecidas este verano en siniestros de tráfico, indica que supone un 4% más que durante el mismo periodo de 2025". "No podemos mirar hacia otro lado", ha indicado Arribas.
El diputado socialista ha recordado que "durante demasiado tiempo se ha normalizado la idea de que se puede beber y después conducir dentro de determinados márgenes y hay que avanzar hacia un mensaje mucho más claro: alcohol y conducción son incompatibles".
Asimismo, ha avanzado que desde el grupo socialista se va a defender una política de seguridad vial basada en la prevención, la evidencia y la responsabilidad. "No queremos recaudar más ni perseguir a nadie: queremos que todo el mundo llegue a casa", ha asegurado.
Cabe recordar que cnducir con una tasa de alcohol superior a la permitida en España conlleva multas económicas de 500 a 1.000 euros y la pérdida de 4 a 6 puntos en el carné de conducir.
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