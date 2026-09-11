Multado con 200 euros por llevar la v-16 en la guantera pero no contar también con la v-15 obligatoria: la Guardia civil extrema la vigilancia

Cuando pensamos en elementos obligatorios que hy que llevar este 2026 en el coche, lo pirmero que se nos viene a la cabeza es la famosa baliza v-16, que debemos usar en carretera en caso de avería del vehículo.

Pero hay otros elementos obligatorios que debemos usar encaso de, por ejemplo, aparcar en plazas especiales. Es el caso de la v-15, que señala que el vehículo es conducido por una persona con discapacidad que afecta su movilidad.

El Pleno del Congreso ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para elevar de 200 a 500 euros la multa por parar o estacionar en plazas reservadas para personas con discapacidad. La ley del PSOE ha superado la primera votación en la Cámara Baja con el voto a favor de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Coalición Canaria, y la abstención de PP, Vox, Junts y UPN.

Durante el debate de la toma en consideración, todos los grupos han expresado su reproche unánime a la conducta "insolidaria" de aparcar en plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad. Si bien, han criticado que la proposición del PSOE es "insuficiente", que "llega tarde" y que debería ir acompañada de más plazas de aparcamiento adaptadas, más control y más concienciación contra este tipo de conducta.

En concreto, el texto de la proposición plantea modificar el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para que "parar o estacionar en zonas de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad" pase de ser una infracción "grave" a "muy grave".

En la exposición de motivos, el grupo socialista señala que, las administraciones locales, a través de sus agentes de Policía Local, pueden denunciar estas infracciones que, en la actualidad, están sancionadas con multa de 200 euros que, "normalmente", se reduce a 100 euros por pronto pago.

Si bien, el PSOE apunta que "la experiencia viene demostrando que esta sanción no resulta en absoluto disuasoria" y añade que "son muchas" las peticiones procedentes tanto de particulares como de las organizaciones de la discapacidad "que claman por la agravación de esta infracción concreta y, en consecuencia, por el aumento de la sanción que lleva aparejada". Por ello, propone elevar la multa a 500 euros, que podría reducirse a 250 euros por pronto pago.