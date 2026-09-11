Multado con 200 euros tras repostar diésel en su coche, que está a un precio muy alto, pagar y aparcar a continuación: la Guardia civil extrema la vigilancia

El precio de la gasolina ha vuelto a escalar esta semana, por décima ocasión consecutiva, mientras que el gasóleo ha registrado una bajada del 3,75% frente a la semana pasada, lo que supone el primer descenso de los dos últimos meses y medio.

En concreto, el precio medio del litro del gasóleo se ha reducido esta semana un 3,75% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,795 euros, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,815 euros, tras encarecerse un 4,79% con respecto a la semana pasada. Con esta nueva subida, el precio de la gasolina suma una subida del 25,7%.

Este repunte y cambio de tendencia en los precios de los carburantes se consolidó después de que el pasado 29 de junio el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobara un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, en el que decaía la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis de marzo.

Así, estos precios del boletín petrolero ya recogen cambios en el IEH vigentes desde el martes, lo que explica el descenso del diésel en esta última semana. No obstante, con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 98,45, unos 20,9 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,55 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 99,55 euros, 18 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,4 euros.

A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Tal y como explican desde la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio (AEESCAM) en una gasolinera pueden ponerte una multa; aunque no será una de las más raras que te pueden caer. Repostar en una estación de servicio cuenta también con una serie de normas reguladas por el Reglamento General de Circulación. Aparte de las infracciones más conocidas como no fumar o apagar el motor mientras se reposta, existen otras más ignoradas. Por ejemplo, no utilizar el teléfono móvil, no tanto por el calor que desprenden como por las distracciones que generan. Recordar que en una gasolinera existen grandes depósitos de combustible altamente inflamable y el tránsito de vehículos es constante.

Además de los riesgos relacionados con el combustible, también están los de la propia circulación dentro de la estación. Al igual que una vía urbana o interurbana, existen lugares en los que está prohibido aparcar. Esta infracción puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre los 60 y 200 euros.