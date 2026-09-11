Multado con 800 euros por no tener el nuevo papel obligatorio de la DGT: la Guardia civil extrema la vigilancia y da de plazo hasta el 1 de octubre

La Policía Local de Alicante ha impuesto una veintena de multas a conductores de patinetes eléctricos durante los primeros controles desarrollados en la Plaza de España en el marco de una campaña impulsada ante la entrada en vigor, el próximo 1 de octubre, de la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) que regula los vehículos de movilidad personal (VMP).

Los motivos de las actas de sanción son, principalmente, no estar registrados en la DGT (13), no llevar el casco obligatorio (3) y otros relacionados con las condiciones técnicas de velocidad, limitada a 25 kilómetros por hora (3), según ha detallado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado. La multa por circular con un patinete eléctrico sin registrar ni asegurar puede alcanzar hasta los 800 euros, además de la retirada e inmovilización del vehículo.

El consistorio ha remarcado que, entre las condiciones que deberán cumplir los usuarios de patinetes eléctricos, están tener una edad mínima de 15 años para conducirlos y el uso obligatorio de casco y chaleco reflectante en condiciones de poca visibilidad.

La normativa también establece medidas para aumentar la visibilidad de estos VMP. De ahí, que recoja la obligación de llevar chaleco o elementos reflectantes de noche o con escasa visibilidad, estableciendo que los profesionales ('riders') lo tengan siempre.

Además de elementos reflectantes, el patinete deberá incorporar luces delanteras y traseras y deberán llevar siempre el alumbrado activo de noche o con baja visibilidad. La obligatoriedad de llevar las luces encendidas durante las 24 horas se aplaza hasta octubre de 2027.

La nueva normativa de la DGT también establece límites a la circulación fuera de ciudad con estos VMP y se podrán usar solo por vías segregadas como carriles bici o vías ciclistas interurbanas. Además, se exige desde el pasado 2 de enero seguro de responsabilidad civil y certificado de circulación obligatorio desde 2024.

De otro lado, el concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha explicado que "la nueva norma se adapta al cambio de visión de la movilidad que ha tenido lugar en los últimos 20 años, en los que se ha pasado de un enfoque centrado en la carretera y en el vehículo a otro que lo hace en las personas y los entornos urbanos".

"El Ayuntamiento viene informado desde el pasado mes de noviembre de la nueva normativa que afecta a la circulación con patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personas mediante la instalación de carpas informativas", ha manifestado el edil.

La nueva normativa de la DGT para VMP también afecta a los ciclistas, ya que se suprimen las exenciones de uso del casco y todos los ciclistas deberán llevarlo en vías interurbanas. Aquellos ciclistas que desarrollen su actividad profesional en este vehículo ('riders') deberán hacer uso en todo momento de casco de protección y chaleco reflectante. Incumplir ambas situaciones representa una infracción grave, con sanción económica de 200 euros.

En vías urbanas, los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril para mejorar su seguridad y los conductores de vehículos a motor deberán dejar una separación mínima de cinco metros con los ciclistas que les precedan en el mismo carril.

Los patinetes eléctricos se deben comercializar con el certificado de circulación, anclado mediante una placa metálica a su estructura para su correcta comprobación, y deben estar inscritos en el Registro de Vehículos de la DGT.

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Todo propietario de un vehículo personal ligero que cumpla los requisitos legales para circular antes señalados estará obligado a suscribir y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil.