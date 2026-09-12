Multado con 1.500 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada pero falló en el suelo, al lado de su asiento: la Guardia civil revisa los asientos de

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará este martes, 15 de septiembre, a un hombre acusado de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, tras ser pillado con cocaína en un vehículo para vender a terceros.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, sobre las 19.50 horas del día 9 de julio del 2020, el acusado, A.V.R., fue interceptado por la Guardia Civil a bordo de un vehículo, a la altura de la báscula municipal de la localidad de la Puebla de Montalbán, partido judicial de Torrijos, hallando en su interior, en el suelo al lado del conductor, una sustancia envuelta en papel de aluminio, que tenía a su disposición con la intención de distribuirla a terceros.

Tras su análisis, resultó ser cocaína, arrojando un peso neto de 19,97 gramos, con una riqueza media del 27,7%, y que en el mercado hubiera alcanzado un valor de 767,52 euros.

El fiscal pide para el acusado la pena de cuatro años de prisión y multa de 1.500 euros por un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

Cabe recordar que conducir con presencia de drogas en el organismo en España conlleva una multa administrativa de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carné. La sanción administrativa se aplica por la simple presencia de sustancias en el organismo detectada en un control, sin necesidad de que exista una afectación evidente en la conducción o síntomas de embriaguez.

Si los agentes consideran que las drogas han influido gravemente en la capacidad de conducción, el caso pasa a la vía penal. Está castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses, multas de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada del carné de 1 a 4 años.

Según criterios jurídicos actuales y la instrucción de Interior, el consumo o tenencia de sustancias para uso personal dentro de un vehículo particular estacionado o parado no se considera un espacio público, por lo que no es sancionable por la Ley de Seguridad Ciudadana, siempre que no existan otros indicios delictivos o alteración del orden.