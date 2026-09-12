Multado con 100 euros por tener una problema con el coche, colocar baliza v-16 y no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia

El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al acuerdo entre instituciones que permitirá obtener el carnet de conducir desde los 17 años con la condición de ir acompañado hasta cumplir los 18; en el marco de una reforma que además sienta las bases para un carnet digital europeo y que prevé la retirada transfronteriza del permiso en casos de infracciones graves.

Además, se establece un periodo de prueba de al menos dos años para los conductores noveles, un periodo durante el que deberán cumplir normas más estrictas y se enfrentarán a sanciones más duras en caso de conducir bajo los efectos del alcohol, no utilizar cinturón de seguridad o no utilizar sistemas de retención infantil.

También se dejará a los Estados miembros reducir a 17 años la edad para mínima sacarse el carnet de camión, en este caso, para circular solo por territorio nacional e, igualmente, acompañados de un conductor con experiencia.

Con esta medida, la UE quiere abordar la escasez de conductores en sectores profesionales, a la vez que mejora la seguridad en las carreteras. La directiva prevé también ajustes para facilitar a los ciudadanos la obtención del permiso de conducción de turismos cuando residan en un Estado miembro distinto del de su nacionalidad.

Finalmente, la reforma acordada entre gobiernos y Eurocámara prevé la introducción de un carnet digital europeo en el horizonte de 2030, si bien el titular deberá poder exigir siempre una versión física del mismo. Estará reconocido en todos los Estados miembro de la UE y será válido para conducir turismos y motocicletas durante 15 años a partir de su fecha de expedición, aunque el periodo se reducirá a 10 años en los países en los que se utilice como documento de identidad.

Como explican desde RACE, hay multas de tráfico típicas de las que no se salvan algunos conductores noveles. La primera tiene que ver con la señal V-13 de conductor novel, conocida popularmente como la ‘L’, que deben llevar los conductores durante su primer año con el carnet de conducir para alertar a los demás de su proceso de aprendizaje y de falta de experiencia. La ley te obliga a situarla en la parte posterior izquierda del vehículo, en un sitio visible (no vale que la lleves tumbada en la bandeja trasera). Si no lo cumples, estarás cometiendo una infracción leve castigada con una multa de 100 euros.

Si tienes más de un año del carnet de conducir y conduces con la ‘L’, también podrías recibir una multa de 100 euros porque estarías haciendo creer al resto de conductores que eres inexperto novel cuando realmente no lo eres. Esta situación se suele producir, sobre todo, en el caso de conductores que comparten el mismo coche, como entre padres e hijos o entre hermanos, por lo que, si es tu caso, acuérdate de quitarla o ponerla, según corresponda.