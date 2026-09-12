Multado con 500 euros y detenido un conductor a las seis de la mañana por no parar: la Guardia civil extrema la vigilancia

La Guardia Civil ha detenido en Ibiza a un hombre de 38 años de nacionalidad británica como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria, ha informado este sábado el instituto armado.

El arresto se produjo después de que el hombre se diera a la fuga a gran velocidad de un control de alcohol y drogas y pusiera en riesgo a los agentes y al resto de usuarios de la vía.

Los hechos ocurrieron sobre las 6.30 horas del pasado 4 de septiembre en la carretera EI-600, entre Ibiza y Sant Antoni, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de Ibiza realizaban un control de alcohol y drogas en las proximidades de locales de ocio nocturno.

Los agentes dieron el alto a un vehículo cuyo conductor ignoró las señales y emprendió la huida a gran velocidad, poniendo en grave riesgo a los efectivos.

Tras el incidente, la Guardia Civil inició las labores de investigación y localización del conductor, al que situó posteriormente en un establecimiento hotelero de Santa Eulària, donde fue detenido.

Los investigadores tuvieron después acceso a varias imágenes difundidas en redes sociales en las que se observa al mismo vehículo realizando maniobras de extrema peligrosidad tras la fuga.

Según la Guardia Civil, con esta conducción el detenido puso "en continuo peligro" al resto de usuarios de la carretera durante su trayecto hacia Santa Eulària.

El hombre se enfrenta a posibles penas de hasta dos años de prisión y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un periodo de entre uno y seis años como supuesto autor de un delito de conducción temeraria.

El instituto armado ha señalado que esta actuación se enmarca en su labor de prevención de conductas que ponen en riesgo la seguridad vial y ha reiterado su mensaje de "tolerancia cero" ante las infracciones de las normas de circulación en la isla.

Cabe recordar que huir o saltarse un control policial de tráfico conlleva una sanción administrativa de 500 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir por desobedecer a los agentes. Si la huida es desafiante, pone en peligro la seguridad vial o implica conducción temeraria, se convierte en un delito de desobediencia grave a la autoridad. Esto puede acarrear penas de prisión de 6 meses a 1 año y la retirada del carné de conducir de 1 a 4 años.