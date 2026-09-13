El adiós a la baliza v-16 llega al Congreso: "reflexión" la DGT tras la enmienda

Si hay un dispositvo de la Dirección General de Tráfico (DGT) que ha protagoizado este 2026 es la baliza v-16. Desde su obligatoriedad el pasado 1 de enero, son muchas las voces críticias que han pedido eliminar este aparto que hay que usar cuando tenemos una avería en carretera.

El director general de la DGT, Pere Navarro, ha defendido recientemente que con las balizas de señalización de emergencia, también conocidas como balizas v-16, y avería todo son "ventajas" y ha advertido que "ha venido para quedarse, no hay marcha atrás".

Navarro se ha expresado así en la apertura de la jornada 'Peatones y seguridad vial', organizada en la Domus de A Coruña y con presencia, entre otros representantes, de la alcaldesa herculina, Inés Rey.

"No hay que bajar del coche, tiene luz, que no tenían los triángulos", ha sentenciado, al tiempo que ha remarcado que es un elemento de seguridad "importante y obligatorio" de cara a "evitar atropellos".

En su intervención, Pere Navarro ha alertado de la cifra de fallecidos por atropello en España y ha apelado a hacer una "reflexión" a este respecto para reducir esta cifra. "En la ciudad, casi la mitad de los fallecidos son peatones", ha aseverado pese a destacar el "esfuerzo" de los ayuntamientos en materia de movilidad. De esta, ha dicho que si funciona "la seguridad vial puede funcionar".

Recientemente Vox ha registrado una enmienda a la ley del PSOE para endurecer las sanciones por aparcar en plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad con el objetivo de hacer opcional el uso de las balizas de preseñalización de emergencia V-16 y recuperar la vigencia de los triángulos. En la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vox establece que la señal luminosa V-16 podrá utilizarse como "alternativa" a los triángulos de preseñalización de peligro, "sin que estos pierdan vigencia después del 1 de enero de 2026".

Navarro ha incidido en que la ley está para cumplirla (la baliza es obligatoria desde el 1 de enero de este año). "Hay que llevarla y punto" porque lo contrario es sancionable, ha advertido el director general de Tráfico. El responsable de la DGT ha subrayado que la baliza funciona perfectamente y ha asegurado que en la Unión Europea la valoran, de tal forma que en Bruselas la llaman "la baliza española".

"Es un tema que todo son ventajas, es un proyecto de país, otra cosa es que por el ambiente tóxico el tema se politizó y se creó un debate estéril que no lleva a ningún sitio; punto", ha lamentado Navarro. «Esta es la base fundamental de la política de seguridad vial, con lo cual si la ley dice que hay que llevarla, acabaremos todos llevándola y cuanto antes lo hagamos mejor. Las leyes están para cumplirse», ha zanjado.