Luz verde la DGT al papel por el que los nacidos nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el carnet de conducir el próximo año
Cambios en la obtención del permiso de conducir y su renovación
Todos los permisos de conducir tienen un periodo de vigencia, con una fecha de validez, cumplida la cual no puedes conducir con él hasta que lo renueves. Es importante que renueves tu permiso antes de que caduque porque aunque puedes seguir renovándolo después de caducar, no podrás conducir legalmente mientras lo tengas caducado. Si no te quedan puntos en tu permiso, no podrás renovarlo. La renovación del permiso de conducir (B) se puede realizar desde 3 meses antes de su caducidad sin perder días de validez. El carné general de coche dura 10 años (hasta los 65 años) y 5 años a partir de esa edad. Si está caducado, se puede renovar sin exámenes, pero no se puede conducir hasta recibir el nuevo.
A partir de los 65 años y para asegurar que se mantiene intacta la capacidad para conducir, se reduce el periodo de vigencia del permiso de conducir. Lo que se pretende de esta manera es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos. De esta manera, los periodos de vigencia máximos de los permisos de conducir serían 5 años para permisos de coches, motos y motocicletas (AM, A1, A2, A, B) y licencias de conducción.
El reconocimiento médico que se debe superar y los criterios a evaluar son los mismos para cualquier edad. Es posible es que si durante el reconocimiento médico se detecta una enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide la renovación, es susceptible de agravarse, el periodo de validez del permiso será menor. En este caso también será menor la tasa que debes pagar para renovarlo. Los mayores de 70 estarán exentos de pagar la tasa.
Tal y como explican desde RACE, la DGT no prohíbe conducir por el simple hecho de tener una enfermedad, ya que en España no existe una lista oficial de patologías que impidan automáticamente renovar el carnet. Ese bulo —que cada cierto tiempo reaparece en titulares llamativos o mensajes que circulan por redes— simplifica en exceso una realidad que es bastante más matizada, determinan desde RACE.
Lo que, en cambio, sí establece el Reglamento General de Conductores es que para conducir hay que mantener determinadas aptitudes psicofísicas. Y eso no se mide por el nombre del diagnóstico, sino por cómo afecta esa enfermedad a la capacidad real de conducir con seguridad. No es lo mismo padecer una patología que estar incapacitado para manejar un vehículo. Tráfico pone el foco en la capacidad de juicio, atención y respuesta ante situaciones complejas. Pueden impedir la renovación como demencias en fases que afecten a la autonomía, trastornos psicóticos activos o alteraciones graves de la conducta con pérdida de control. "No se trata de estigmatizar diagnósticos, sino de valorar si existe un deterioro funcional que comprometa la seguridad vial", cuentan desde RACE.
Por ello, la no renovación del carnet de conducir a mayores de 65 años se debe principalmente a la pérdida de capacidades psicofísicas necesarias para una conducción segura, detectadas en el reconocimiento médico obligatorio.
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