Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en autovía pero puso las luces narnajas: la Guardia civil extrema la vigilancia

A la hora de conducir debemos estar pendientes de muchos aspectos. Por lo general suele ser la velocidad, no haber bebido antes de coger el coche y llevar la ITV en reglla, asúi coo el resto de couemntación.

Pero existe otra sanción desconocida para muchos que la causa un elemento del coche que a muchos usuarios se les olvida poner, sobre todo en rotondas o cruces. Los intermitentes sirven para girar, para cambiar de carril, de dirección, de sentido, para adelantar, para hacer una parada… Son muchos los momentos de la circulación en los que necesitamos comunicarnos con el resto de usuarios de las vías para informar de nuestras intenciones al volante, explican los expertos de RACE:

El Reglamento General de Circulación obliga a los conductores a advertir al resto sobre las maniobras que vayan a realizar con sus vehículos. Todos los vehículos a motor disponen de estas luces intermitentes de color amarillo. En el caso de que no las tuviera, no funcionaran o se tuvieran dudas sobre su uso, el conductor deberá indicar sus maniobras con el brazo –como lo hacen los ciclistas -, poniendo solución al problema lo antes posible.

Sólo hay que presionar ligeramente la palanca del intermitente hacia arriba o hacia abajo según hacia el lado al que nos dirijamos, pero no todos los conductores parecen tenerlo claro, bien por dejadez, porque no son conscientes del riesgo que pueden ocasionar, o simplemente porque ignoran o no ven necesaria este tipo de señalización. Nada más lejos de la realidad. Para evitar situaciones de riesgo en ciudades y carreteras es imprescindible utilizar los intermitentes. Te explicamos cómo usarlos correctamente.

Según el Reglamento General de Circulación la multa por no advertir al resto de usuarios de la vía las maniobras sin ningún tipo de señal óptica es de 200 euros. Pero también hay multa de 80 euros si no señalizas correctamente, y esto incluye si no lo haces con la suficiente antelación.

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Además, el Reglamento General de Vehículos establece una multa de 200 euros por circular con más luces intermitentes o de intensidad variable con respecto a las indicadas por ley. Comprueba que los intermitentes funcionan correctamente, con la intensidad de luz y de sonido correctos. Ante la menor sospecha no dudes en acudir al taller para su sustitución o reparación.