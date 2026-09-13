Multado un conductor con 200 euros por repostar gasolina 95, que se ha encarecido, pagar y marcharse: la Guardia civil extrema la vigilancia

Las gasolineras españolas suministran el segundo diésel más barato de la Unión Europa (UE), solo por detrás de Malta, a un precio de 1,795 euros por litro, mientras que antes de aplicar el descuento de 20 céntimos por litro que entró en vigor la semana pasada siete países tenían precios más bajos.

En España, el último registro de la UE refleja que el gasóleo ha experimentado su primer descenso intersemanal desde hace dos meses en los primeros días con el descuento de 20 céntimos por litro en vigor.

En concreto, su precio ha bajado un 3,75 % en una semana hasta situarse en 1,795 euros por litro, mientras que la anterior vez que su coste había disminuido al consumidor le costaba 1,535 euros cada litro.

Asimismo, el histórico elaborado por EFE a partir de los datos del boletín petrolero de la UE muestra que el gasóleo se ha encarecido en España un 27,4 % desde el año pasado y un 29,6 % desde el 1 de enero.

Mientras que el 1 de septiembre se duplicó la rebaja del descuento aplicado al diésel durante este agosto (10 céntimos por litro) hasta los 20 céntimos, en el caso de la gasolina se rebajó a 5 céntimos, lo que ha conllevado un incremento del precio de venta de este combustible. El plan de ayudas a los carburantes vence al acabar septiembre y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró este lunes en "Los Desayunos" de RTVE y EFE que analizará los precios de este mes y que no dejará "de acompañar y apoyar a las familias" si es necesario, pero sin aclarar si prolongará la rebaja fiscal. El encarecimiento de la gasolina tras la rebaja del descuento fiscal ha supuesto el precio máximo de este carburante desde julio de 2022, unas semanas después de que se alcanzase el récord histórico tras la invasión de Ucrania.

Además, ha posicionado a España como el duodécimo país de la UE que la suministra más barata, con un precio medio de venta durante la primera semana de septiembre de 1,815 euros por litro.

Tal y como explican desde la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio (AEESCAM) en una gasolinera pueden ponerte una multa; aunque no será una de las más raras que te pueden caer. Repostar en una estación de servicio cuenta también con una serie de normas reguladas por el Reglamento General de Circulación. Aparte de las infracciones más conocidas como no fumar o apagar el motor mientras se reposta, existen otras más ignoradas. Por ejemplo, no utilizar el teléfono móvil, no tanto por el calor que desprenden como por las distracciones que generan. Recordar que en una gasolinera existen grandes depósitos de combustible altamente inflamable y el tránsito de vehículos es constante.

Además de los riesgos relacionados con el combustible, también están los de la propia circulación dentro de la estación. Al igual que una vía urbana o interurbana, existen lugares en los que está prohibido aparcar. Esta infracción puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre los 60 y 200 euros.

No llevar casco al salir o entrar en la estación, no respetar los límites de velocidad o realizar maniobras peligrosas son acciones que se pueden castigar con multas y pérdida de puntos. Las infracciones las advierte y tramita cualquier agente de tráfico, aunque estos también pueden ser requeridos por el personal de la estación. Por ejemplo, la multa por no llevar casco en moto en España es de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carné de conducir, según la DGT.