Luz verde de la DGT al distintivo luminoso que deben llevar todos los vehículos a partir del 1 de octubre: multas de 200 euros y controles de la Guardia civil

La Dirección General de Consumo de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2026, que se celebra del 16 al 23 de septiembre, ha advertido a las personas consumidoras que deben prepararse para los cambios en sus desplazamientos diarios tras la aprobación de la reforma del Reglamento General de Circulación.

Según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, las nuevas medidas tienen como principal objetivo "mejorar la seguridad vial y proteger a los usuarios más vulnerables de la vía, como peatones, motociclistas, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP)".

Entre las novedades más destacadas figura el endurecimiento de las normas para los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP). A partir de la entrada en vigor de esta reforma la edad mínima para conducir un VMP será de quince años. Además, sus usuarios estarán obligados a utilizar casco de protección homologado o certificado, llevar siempre las luces encendidas y usar elementos luminosos o reflectantes visibles a 150 metros durante la noche o en condiciones de baja visibilidad. En el caso de los conductores que usen un vehículo de movilidad personal para una actividad profesional tendrán la obligación de utilizar chaleco reflectante de alta visibilidad en todo momento. No llevar cualquiera de estos elementos supone una sanción de 200 euros.

En cuanto a las nuevas obligaciones para motoristas se introducen nuevos requisitos de equipamiento. El uso de guantes de protección será obligatorio para conductores y pasajeros en vías interurbanas, y el calzado cerrado será obligatorio en todo tipo de vías. En cuanto al uso de chalecos reflectantes será obligatorio su uso en todo momento para los conductores que desarrollen una actividad profesional en estos vehículos, mientras que el resto de los conductores deberán llevarlo en su vehículo. También se introducen novedades en cuando a los cascos, que deberán estar homologados conforme al Reglamento Unece R22 y no solo certificados.

Con respecto a los ciclistas se suprimen las exenciones de uso del casco homologado o certificado y todos los ciclistas deberán llevarlo en vías interurbanas, siendo obligatorio en todo tipo de vías para los menores de 16 años. Los ciclistas deben usar elementos luminosos o reflectante visibles a 150 metros durante la noche o en condiciones de baja visibilidad. En el caso de ciclistas que desarrollen su actividad profesional en este vehículo deberán hacer uso en todo momento de casco de protección y chaleco reflectante.

La mayor parte de las medidas entrarán en vigor el 1 de octubre de 2026, a excepción de la obligación de llevar las luces encendidas en todo momento en los VMP y el uso de casco homologado y no certificado en motocicletas, que entrarán en vigor el 1 de octubre de 2027.

En suma, la Dirección General de Consumo ha recomendado a las personas consumidoras informarse sobre las nuevas normas antes de su entrada en vigor para evitar sanciones y garantizar una circulación más segura y responsable.