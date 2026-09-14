Luz verde de la DGT a la nueva norma para motoristas y la obligación de llevar la R22 antes de octubre: multa de 200 euros si no se compra antes de ocutbre

Quince personas han perdido la vida en los quince siniestros mortales registrados en las carreteras durante este fin de semana, desde las tres de la tarde del pasado viernes hasta la medianoche de este domingo, de las que más de la mitad eran usuarios vulnerables, ocho motoristas y un ciclista.

El día de mayor siniestralidad fue el sábado cuando murieron 9 personas en otros tantos accidentes, mientras que el domingo se saldó con 4 fallecidos en 4 siniestros y el viernes hubo dos víctimas mortales en otros tantos accidentes, según el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Del total de siniestros, 12 de los siniestros han ocurrido en vías convencionales y 3 en autopista o autovía. De ellos, 7 han sido colisiones y 6 salidas de la vía. En el acumulado anual hasta el 13 de septiembre se llevan contabilizados 778 fallecidos en las carreteras.

Para tratar de mejorar la seguridad d elos motociclsitas, la dirección General de Tráfico (DGT) y el Gobierno han aprobado la reforma del Reglamento General de Circulación.

En cuanto a las nuevas obligaciones para motoristas se introducen nuevos requisitos de equipamiento. El uso de guantes de protección será obligatorio para conductores y pasajeros en vías interurbanas, y el calzado cerrado será obligatorio en todo tipo de vías. En cuanto al uso de chalecos reflectantes será obligatorio su uso en todo momento para los conductores que desarrollen una actividad profesional en estos vehículos, mientras que el resto de los conductores deberán llevarlo en su vehículo. También se introducen novedades en cuando a los cascos, que deberán estar homologados conforme al Reglamento Unece R22 y no solo certificados.

Con respecto a los ciclistas se suprimen las exenciones de uso del casco homologado o certificado y todos los ciclistas deberán llevarlo en vías interurbanas, siendo obligatorio en todo tipo de vías para los menores de 16 años. Los ciclistas deben usar elementos luminosos o reflectante visibles a 150 metros durante la noche o en condiciones de baja visibilidad. En el caso de ciclistas que desarrollen su actividad profesional en este vehículo deberán hacer uso en todo momento de casco de protección y chaleco reflectante.