Multado con 1.500 euros por circular ala velocidad corretca, tener la v-16 y la v-19 en regla, pero no tener el papel en la guanter: la Guardia civil extrema la vigilancia

La Policía Local ha detenido a cuatro personas en Lorca en la última semana por delitos contra la seguridad vial, tres de ellas sorprendidas en controles conduciendo sin carné y otra por hacerlo bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Durante la última semana se han formulado 111 expedientes por infracciones de tráfico y se han tramitado 20 ante la Dirección General de Tráfico, parte de ellas relacionadas con circular con la ITV caducada, por conducir vehículos sin seguro y por ponerse al volante sin autorizaciones administrativas válidas para hacerlo en España.

Se han desplegado 65 controles en distintos puntos del término municipal en los últimos siete días, 20 de ellos en pedanías y 11 específicamente destinados a la vigilancia de vehículos de movilidad personal.

La Policía Local de Lorca, junto a las tareas de vigilancia y prevención del tráfico, ha intervenido en 17 accidentes de tráfico.

Cabe recordar que la multa por no tener seguro obligatorio en España oscila entre 601 y 3.005 euros, dependiendo del tipo de vehículo y de si este se encontraba circulando o estacionado. En turismos la sanción es de 1.500 euros si el vehículo está en circulación y de 800 si está estacionado en la vía pública o en un garaje. en ciclomotores es de 1.000 euros en circulación y de 601 estacionado, mientras que en camiones de de 3.005 euros en circulación y 2.000 euros aparcado.

La ley exige que todo vehículo dado de alta disponga de seguro, aunque esté aparcado en un recinto privado o no se utilice. La única excepción legal es tramitar la baja temporal o definitiva en la DGT. Si provocas un siniestro sin seguro, el Consorcio de Compensación de Seguros indemnizará a los afectados, pero después te reclamará a ti todo el dinero pagado (derecho de repetición), lo que puede suponer deudas vitalicias muy elevadas.

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Según el artículo 112 de la Ley de Tráfico, la infracción prescribe al año si en ese plazo no se inicia el procedimiento sancionador. Una vez impuesta, la Administración tiene cuatro años para ejecutar el cobro.