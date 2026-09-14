Multado un conductor de más de 200 euros por echar gasolina 95, que se va a encarecer en las próximas horas, pero no llevar visible la v-19 obligatoria en la gasolinera: la Guardia civil extrema la vigilancia

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha solicitado al Gobierno la adopción "urgente" de medidas "extraordinarias" para contener la presión inflacionista en los carburantes, como el regreso "inmediato" de las bonificaciones fiscales aplicadas hasta antes del verano.

En concreto, la confederación ha reclamado el retorno inmediato de la aplicación de un tipo impositivo reducido del 10% en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los combustibles de automoción, así como la rebaja temporal del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEH).

"La situación actual de los mercados internacionales no deja margen para la demora. Necesitamos que la Administración recupere las herramientas fiscales que ya demostraron su eficacia en primavera para proteger al consumidor y garantizar la supervivencia de nuestra red de estaciones de servicio", ha afirmado el presidente de CEEES, Javier de Antonio.

Según le ha trasladado la confederación al Ministerio de Economía, esta "insostenible coyuntura" está tensionando "de forma extrema" los costes de aprovisionamiento de las estaciones de servicio españolas, impactando de manera directa en los precios de venta al público y amenazando tanto la viabilidad económica de las empresas del sector (en su inmensa mayoría pymes y autónomos) como el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad de la economía nacional. A su vez, Ceees ha advertido de que, de no adoptarse medidas de alivio fiscal de manera inmediata, el precio medio de venta al público en la Península y Baleares experimentará a partir del próximo 1 de octubre un incremento drástico, con la estimación de que la gasolina se encarecerá en 0,06 euros por litro y el gasóleo hasta 0,24 euros.

Tal y como explican desde la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio (AEESCAM) en una gasolinera pueden ponerte una multa; aunque no será una de las más raras que te pueden caer. Repostar en una estación de servicio cuenta también con una serie de normas reguladas por el Reglamento General de Circulación. Aparte de las infracciones más conocidas como no fumar o apagar el motor mientras se reposta, existen otras más ignoradas. Por ejemplo, no utilizar el teléfono móvil, no tanto por el calor que desprenden como por las distracciones que generan. Recordar que en una gasolinera existen grandes depósitos de combustible altamente inflamable y el tránsito de vehículos es constante.

Además de los riesgos relacionados con el combustible, también están los de la propia circulación dentro de la estación. Al igual que una vía urbana o interurbana, existen lugares en los que está prohibido aparcar. Esta infracción puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre los 60 y 200 euros.

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No llevar casco al salir o entrar en la estación, no respetar los límites de velocidad o realizar maniobras peligrosas son acciones que se pueden castigar con multas y pérdida de puntos. Las infracciones las advierte y tramita cualquier agente de tráfico, aunque estos también pueden ser requeridos por el personal de la estación. Incluso si los agentes te paran y no llevas la ITV renovada (que se muestra con la pegatina v-19, el conductor será multado con 200 euros e incluso su vehículo puede ser inmovilizado.