Luz verde de la DGT para el adiós a poner el toldo o ventanas abatibles de la autocaravana o camper cuando estén aparcados: la Guardia civil extrema la vigilancia tras la norma

La reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por el Gobierno entrará en vigor el próximo 1 de octubre con nuevas obligaciones para los conductores orientadas a reforzar la seguridad vial y la protección de los usuarios vulnerables, entre ellos peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal.

La normativa también modifica los criterios aplicables a las autocaravanas y vehículos vivienda. En este sentido, aclara que estos vehículos se considerarán correctamente estacionados, y no acampados, siempre que no sobrepasen su perímetro mediante elementos como toldos o ventanas abatibles, permanezcan apoyados únicamente sobre sus neumáticos y no viertan fluidos al exterior.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), esto es así debido a la interpretación hecha por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 13 de marzo de 2018, en la que estima que la Ordenanza de Circulación de un municipio tiene capacidad para limitar los tiempos de estacionamiento, así como para prohibir acampar, con excepción de las zonas autorizadas por la Autoridad Municipal, de caravanas, autocaravanas o similares en las vias urbanas o en los espacios adyacentes a éstas, del término municipal. "El Alto Tribunal entiende que dichas limitaciones o prohibiciones solo tratan de paliar los posibles efectos negativos que el estacionamiento prolongado podría causar en la fluidez y seguridad del tráfico, en el uso peatonal de las calles o en la equitativa distribución de los aparcamientos, entre otros aspectos", ha destacado.

Además, la nueva instrucción matiza los plazos de inspección aplicables, que varían dependiendo de si se trata de autocaravanas (vehículos de categoría M) o de furgones vivienda, conocidas como 'camperizadas', (vehículos de categoría N) conforme al Real Decreto 920/2017, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos.

De esta forma, en el caso de las autocaravanas, la frecuencia de inspección para vehículos de más de 4 años es bienal y de más de 10 años, anual. Respecto a las furgonetas camperizadas de antigüedad de hasta 10 años la frecuencia es anual y de más de 10 años, semestral.

El uso de las autocaravanas, vehículos automóviles de matriculación ordinaria cuyas características están detalladas en el anexo II del Reglamento General de Vehículos, ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años, multiplicándose casi por tres la cifra de este tipo de vehículos desde el año 2015: de poco más de 48.000 a casi 137.000.