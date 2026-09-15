Multado con 1.000 euros después de parar su coche: la Guardia civil extrema la vigilancia en guanteras y asientos

El verano ha llegado a su fin. Un periodo en el que efectivos de Policía y Guardia civil han realizado durante estos días controles en distintos puntos de la geografía nacional de alcohol y drogas. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil continuarán realizando pruebas de alcohol y drogas a cualquier hora del día y en cualquier carretera, con el objetivo de disuadir a los conductores de ponerse al volante después de haber consumido estas sustancias.

Esta vigilancia cobra especial importancia durante los meses de verano, periodo en el que aumentan los desplazamientos por carretera y se multiplican las celebraciones y fiestas populares en numerosos municipios, pero también seguirán vigentes durante el otoño.

Como en campañas anteriores, ha sido esencial la colaboración de las Policías locales y autonómicas, que ha permitido ampliar los controles tanto en vías urbanas como interurbanas, con resultados que deberán sumarse una vez finalice su procesamiento.

Conducir con presencia de drogas en el organismo conlleva una multa administrativa de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carné de conducir, según la Ley de Tráfico. Esta sanción se aplica por la simple presencia en saliva, independientemente de la cantidad o de si afectaba a la conducción.

Por poner un ejemplo, entre los días 13 y 19 de este mes de julio, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han llevado a cabo una nueva campaña de vigilancia y control del consumo de alcohol y otras drogas en la conducción. Durante esos siete días, se realizaron 218.949 pruebas de alcohol y drogas, de las que 4.094 dieron un resultado positivo: 2.259 en alcohol y 1.835 en drogas. Esto supone que 585 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol o drogas.

Además, tanto la Dirección General de Tráfico (DGT), como el Gobierno quieren bajar la tasa de alcohol permitida a la hora de circular. El grupo parlamentario socialista ha registrado una proposición de ley para reducir el límite de la tasa máxima de alcohol permitida de los conductores a 0,1 miligramos por litro en aire espirado o 0,2 gramos por litro de sangre. La iniciativa reproduce el contenido de la proposición que decayó en el Congreso el pasado mes de marzo.

Además, la proposición refleja en su exposición de motivos que "España tiene tasas actuales que datan de hace 25 años, mientras que otros países europeos usan límites más bajos del 0,1 mg/l aire espirado o 0,2 g/l en sangre". Asimismo, el balance provisional de siniestralidad de julio y agosto de este año, con 240 personas fallecidas este verano en siniestros de tráfico, indica que supone un 4% más que durante el mismo periodo de 2025". "No podemos mirar hacia otro lado", ha indicado el portavoz de Seguridad Vial, Manuel Arribas..