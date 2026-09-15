Multado con 200 euros por parar su coche e intentar aparcar en una plaza permitida: la Guardia civil ya extrema la vigilancia

Aparcar en ciudad es un suplicio y un momento complicado para muchos. Tras la vuelta de las vacaciones, las principales ciudades vuelve a estar atestadas de gente, mientras que en el verano aparcar no solía suponer tanto problema (lo contrario que en muchos rincones de costa o montaña, que recibieron miles de turistas en esas fechas).

Muchas veces vamos con prisa y encontrar un sitio cerca del destino en el que queremos estacionar es pura suerte. Los nervios y las prisas llevan a muchos conductores a dejar el coche en lugares no permitidos para parar o hacer maniobras algo arriesgadas o prohibidas si vemos un sitio libre.

Por norma general, cuando conduces un coche lo vas a hacer hacia delante, al fin y al cabo es la posición natural del asiento cuando te sientas en él. Sin embargo, hay situaciones en las que vas a necesitar maniobrar, lo que significa que en ciertas circunstancias vas a tener que engranar la reversa de la caja de cambios e ir marcha atrás, explican desde RACE.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LSV) es muy clara con lo que respecta a la marcha atrás. En el artículo 32 se menciona que “se prohíbe circular marcha atrás, salvo en los casos en que no sea posible marchar hacia adelante ni cambiar de dirección o sentido de marcha, y en las maniobras complementarias de otra que las exija (por ejemplo, se puede circular marcha atrás para estacionar), y siempre con el recorrido mínimo indispensable para efectuarla” teniendo en cuenta que no puedes recorrer más de 15 metros ni invadir un cruce de vías.

Con esta maniobra hay que proceder lentamente y, por supuesto, después de señalizarla con los intermitentes. En el artículo 32 también se explica que “hay que cerciorarse de que la maniobra de marcha atrás, incluso apeándose o siguiendo las indicaciones de otra persona si fuera necesario, por las circunstancias de visibilidad, espacio y tiempo necesarios para efectuarla, no va a constituir peligro para los demás usuarios de la vía”.

Cabe recordar que la multa por conducir marcha atrás de forma incorrecta o superar los límites permitidos es de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carné de conducir.

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Como norma general, el Reglamento General de Circulación prohíbe circular hacia atrás, salvo en los siguientes casos excepcionales: al estacionar, parar o incorporarse a la circulación, siempre que el recorrido no supere los 15 metros ni invada un cruce de vías o cuando no es posible marchar hacia adelante ni cambiar de dirección o sentido.