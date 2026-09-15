A partir del 1 de octubre toca decir adiós al polémico dispositivo para señalar el coche en caso de averías: la DGT da luz verde al adiós definitivo tras la polémica

La reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por el Gobierno entrará en vigor el próximo 1 de octubre con nuevas obligaciones para los conductores orientadas a reforzar la seguridad vial y la protección de los usuarios vulnerables, entre ellos peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal.

Entre las principales novedades figura el endurecimiento de las condiciones para adelantar a ciclistas en carretera. Además de mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros, los conductores deberán reducir la velocidad al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite máximo de la vía. En aquellas carreteras con más de un carril por sentido, el adelantamiento deberá realizarse ocupando completamente el carril contiguo.

La misma obligación será aplicable cuando se rebase un vehículo detenido en la calzada o en el arcén debido a una avería o una emergencia, con el objetivo de incrementar la seguridad tanto de los ocupantes como de los servicios de asistencia.

Otra de las novedades que introduce la reforma es la desaparición definitiva de los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro en carretera. A partir de la entrada en vigor de la norma, la luz de emergencia geolocalizada V16 será el único dispositivo válido para señalizar una avería.

Así que a partir de octubre debes decir adiós de una vez por todas a los triángulos que, además, llevan en desuso desde el pasado 1 de enero, cuando la baliza v-16 empezó a ser el único elemento obligatorio de señalización del vehículo en caso de avería en carretera. La multa por no llevar o utilizar mal la baliza V-16 obligatoria en España oscila entre los 80 y los 200 euros, sin retirada de puntos en el carné de conducir.

Además, si te bajas del vehículo y no llevas puesto el chaleco reflectante, recibirás una sanción de 200 euros, dado a que s obligatorio llevar puesto este chaleco en caso de salir del coche.

El director general de la DGT, Pere Navarro, ha defendido recientemente que con las balizas de señalización de emergencia, también conocidas como balizas v-16, y avería todo son "ventajas" y ha advertido que "ha venido para quedarse, no hay marcha atrás".

Navarro se ha expresado así en la apertura de la jornada 'Peatones y seguridad vial', organizada en la Domus de A Coruña y con presencia, entre otros representantes, de la alcaldesa herculina, Inés Rey.

"No hay que bajar del coche, tiene luz, que no tenían los triángulos", ha sentenciado, al tiempo que ha remarcado que es un elemento de seguridad "importante y obligatorio" de cara a "evitar atropellos".

El nuevo Reglamento de Circulación también establece que en caso de retenciones, los conductores estarán obligados a facilitar la creación de un pasillo de emergencia, desplazando sus vehículos hacia los extremos del carril para permitir el paso de ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad.