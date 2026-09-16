Luz verde a la multa de 100 euros por no tener el nuevo papel de inscripción en la DGT: la Guardia civil extrema la vigilancia con nuevos controles
Ahora, circular por vías interurbanas, travesías y túneles urbanos se sanciona con 200 euros
La Jefatura Provincial de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Almería han puesto en marcha, del 16 al 22 de septiembre, una doble campaña de carácter provincial en vías interurbanas para proteger a los peatones y vigilar la circulación de vehículos de movilidad personal (VMP) por carretera, donde tienen prohibida su circulación, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.
La iniciativa busca concienciar a peatones y conductores sobre el cumplimiento de la normativa en sus desplazamientos. Durante estos días, los agentes incrementarán los controles especialmente en aquellas carreteras con antecedentes de atropellos y de circulación de VMP.
Según ha detallado la Jefatura Provincial en una nota, entre 2019 y 2025, 28 personas fallecieron como consecuencia de un atropello en carretera, 17 de ellas en carreteras convencionales, mientras que en 2026 ya han fallecido otros dos peatones.
Solo en 2025 se registraron siete peatones fallecidos en carretera, de los que únicamente uno hacía uso de elementos reflectantes y cinco circulaban de noche.
Los vehículos de movilidad personal solo pueden circular por zonas urbanas. Desde 2021 hasta 2025 se han contabilizado 199 siniestros de tráfico con implicación de VMP, con 19 heridos hospitalizados y 184 heridos leves.
En el periodo comprendido entre 2021 y 2026 se han registrado 245 accidentes de VMP en carretera. Además, tres conductores han fallecido en vías interurbanas entre 2025 y 2026.
Desde 2023 se han formulado 1.964 denuncias por circular con estos vehículos por carretera: 411 en 2023, 510 en 2024, 535 en 2025 y 508 en lo que va de 2026.
Los VMP deben estar registrados en la DGT desde el pasado 30 de enero y disponer de seguro obligatorio. El registro puede realizarse en la sede electrónica de la DGT y en la provincia de Almería ya hay inscritos cerca de 6.000 vehículos.
A partir del próximo uno de octubre, para circular con un VMP será obligatorio utilizar un casco de protección homologado o certificado, tener una edad mínima de 15 años y usar al menos un elemento luminoso reflectante de noche o en situaciones de escasa visibilidad.
La normativa contempla una sanción de 200 euros por no utilizar el casco desde el uno de octubre, usar el teléfono móvil, auriculares o carecer del elemento reflectante obligatorio, así como por conducir con menos de 15 años a partir de esa misma fecha.
Transportar más pasajeros de los permitidos o circular por las aceras acarrea multas de 100 euros, mientras que circular por vías interurbanas, travesías y túneles urbanos se sanciona con 200 euros.
Las infracciones por alcoholemia o drogas están castigadas con multas de entre 500 y 1.000 euros y la negativa a someterse a los controles, con 1.000 euros.
La falta de inscripción en la DGT se sanciona con 100 euros; no llevar la etiqueta identificativa, con 80 euros; y no disponer del certificado de circulación, con 200 euros.
La ausencia del seguro concertado puede suponer multas de 200, 300, 610 u 800 euros, mientras que el incumplimiento de los requisitos técnicos se sanciona con 80, 200 o 500 euros.
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